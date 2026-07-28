Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

Marc Cucurella ha cumplido su promesa y se ha tatuado la cara de Luis de la Fuente. El lateral del Real Madrid ya dijo antes de que comenzara el torneo que lo haría si España conquistaba la segunda estrella. La selección cumplió tras vencer 1-0 a Argentina y el lateral ha hecho lo propio una semana después.

Acompañado del influencer Ceciarmy, que ha desvelado el diseño en sus redes sociales, Cucurella se ha puesto en manos del tatuador Joaquín Ganga, murciano, de El Palmar, que también ha tatuado a otros como Carlos Alcaraz, Ilia Topuria, Anual AA o Arcangel, entre otros.

Así las cosas, y tras más de dos horas desde que el influencer desvelara el diseño del tatuaje, Cucurella ha enseñado cómo le ha quedado y dónde se lo ha hecho. El jugador del Real Madrid lucirá para siempre la cara del seleccionador Luis de la Fuente en la parte posterior del brazo izquierdo, justo por encima del codo.

El diseño, de unos cinco centímetros de tamaño, es una caricatura del seleccionador con Copa del Mundo en sus manos. Además, se puede ver el 26 por detrás, a modo de sombra. "Promesa cumplida", ha expresado el jugador en sus redes sociales.

Cucurella abrió la veda

Cucurella fue el primero que lanzó la idea de tatuarse la cara de Luis de la Fuente si conquistaban el Mundial. Lo que en un principio parecía una broma ha terminado haciéndose realidad. Los futbolistas Borja Iglesias y Álex Baena también se sumaron a la idea, aunque por el momento, no han cumplido.

Otros prometieron cambiar de look, como Lamine Yamal, que dijo que se dejaría la barba y el bigote durante semanas. Mientras que Pedri y Gavi dijeron que cambiarían el color del pelo; el primero, de rosa y el segundo, rubio o blanco. Por su parte, Ferrán Torres se comprometió a raparse, aunque no parece que vaya a cumplirlo, por la respuesta que le dio a la princesa Leonor.

El pichichi de la selección en el Mundial, Mikel Oyarzabal, fue más allá. Aseguró que si la Roja se alzaba con la Copa del Mundo se haría socio del Athletic Club. Cabe destacar que es el capitán de la Real Sociedad. A las promesas se sumaron miembros ajenos al vestuario. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, comentó que si la selección conseguía la victoria, haría el camino de Santiago desde Sarria -114 kilómetros-.