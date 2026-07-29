Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto por violencia sexual cuando eran menores de edad

Cuatro mujeres han acusado al actor y músico estadounidense Jared Leto por violencia sexual cuando eran menores de edad. Unas declaraciones que han relatado en un documental de la cadena británica BBC en el que han participado diez mujeres, nueve de las cuales han contado públicamente por primera vez sus experiencias con el intérprete.

En el documental 'Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood', cuatro de estas mujeres denuncian delitos de carácter sexual entre 2002 y 2016. Una de las denunciantes asegura, además, que fue agredida por el actor y, otra de ellas, que le amenazó con agredirla sexualmente. El resto de las mujeres sostienen otro tipo de violencia por parte del actor tales como que mantuvieron relaciones con Leto cuando era menores, una circunstancia a la que le restó importancia, que les manipuló por llamada telefónica, que les enviaba contenido sexual explícito, que hacía comentarios explícitos de sus cuerpos o que recibían acuerdos de confidencialidad para impedirles hablar de su relación con el actor.

Los testimonios corroborados de las víctimas y las no declaraciones de Jared Leto

Las mujeres que participan en el documental aseguran haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años y las, en aquel entonces, niñas, alrededor de 14. Parte del personal que trabajaba con el actor en la banda Thirty Seconds to Mars, en declaraciones a la BBC, aseguran haberse sentido incómodos por la forma en la que Jared Leto interactuaba con adolescentes. Según estos testimonios, Jared Leto invitaba a estas menores al camerino o la vivienda donde grababa y pensaban, además, que tenían una diferencia de edad "demasiado grande".

La BBC ha corroborado estos testimonios mediante conversaciones de personas cercanas a las denunciantes así como con fotografías y mensajes que respaldan los hechos. Según el medio británico, pese a los intentos por recabar la versión del actor, Jared Leto no respondió a estas acusaciones.