Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Una reacción química provocada por la mezcla de varios productos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona) ha dejado un total de 17 personas heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado de gravedad.

Los Bomberos han recibido durante el mediodía el aviso del incidente, que se ha saldado con la evacuación de la piscina, además de delimitarse un área de seguridad por precaución. Hasta cinco dotaciones de Bomberos y siete ambulancias del equipo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han tenido que trasladarse al lugar de los hechos, donde han evacuado a dos de los afectados al Hospital del Vendrell. Tras ello, Protecció Civil ha puesto en marcha el plan Procicat para hacer el seguimiento del suceso.

Según apunta el primer balance preliminar, el SEM ha atendido a 17 afectados, de los cuales cuatro están graves.

El ayuntamiento anuncia medidas preventivas

Tras el suceso, el Ayuntamiento de la localidad ha establecido una serie de recomendaciones a los vecinos para evitar problemas de salud. Entre ellas se encuentra el cierre de puertas y ventanas de los hogares, así como han instado a que los vecinos se queden en casa por la nuble tóxica.

Además, señalan que si alguna persona presenta síntomas o molestias como escozor en la garganta o en la nariz, dificultad para respirar, mareos o náuseas, llame al 112.

La piscina permanecerá cerrada durante dos días y no reanudará su actividad hasta que se pueda garantizar al 100 % la seguridad de las instalaciones.