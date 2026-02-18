Cuánto dura el Ramadán 2026: todo lo que no se puede comer ni beber

Cientos de millones de musulmanes están llamados a realizar el Ramadán desde esta semana. Concretamente, desde este miércoles 18 de febrero y durante aproximadamente un mes. La tradición se celebra el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban, el octavo mes en el calendario lunar islámico, por lo que este año arranca este 18 de febrero.

Se trata de una conmemoración de la revelación de los primeros veros del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, por parte de Alá. Su duración siempre oscila el mes y al depender del fenómeno del calendario lunar, cada año cae en una fecha diferente en el calendario occidental.

Hasta cuándo es el Ramadán 2026 y qué se puede comer y beber

A partir de este 18 de febrero y hasta el 19 de marzo, en las horas de sol se deben abstener de comer, beber, fumar y realizar prácticas sexuales, además de evitar críticas e insultos.

En cuanto a la alimentación, los dátiles se convierten en un alimento durante este periodo, puesto que aportan nutrientes que ayudan a las personas que practican esta tradición. Además, es habitual la ingesta de los batidos de frutas y los zumos, entre otros platos tradicionales como la sopa 'harira', que contiene carne, verduras, harina o especias.

Cuando se rompe el ayuno, también es habitual el consumo de dulces, hidratos de carbono tales como pasta, arroz o cereales, además de carne, lácteos, leche, verduras y frutas. La cena que rompe el ayuno diario se llama 'iftar'.

No obstante, puede haber excepciones cuando se trata de enfermos, viajeros, niños, ancianos y mujeres embarazadas, que se encuentren en periodo de lactancia o durante la menstruación.

Así, a partir del próximo 19 de marzo, los musulmanes celebrarán 'Eíd al Fitr', la conocida como fiesta del fin del ayuno, en la que se organizan reuniones familiares con menús más elaborados y en la que se felicitan por haber cumplido con los preceptos del mes sagrado.