Cuando adoptar un perro no es un regalo: las mascotas en Navidad y la ola de abandonos tras las fiestas

Esta semana se ha celebrado el día Internacional de los Derechos de los Animales. Este día, más allá de demandar leyes que reconozcan los derechos fundamentales de los animales, sirve para concienciar sobre el sufrimiento animal y denunciar su explotación. En este contexto, con la llegada de la Navidad, son muchas las mascotas que llegan a los hogares como regalo navideño. Pero, a su vez, son muchos los que se abandonan tras la celebración de las fiestas.

La vuelta a la rutina, los viajes, la falta de tiempo para dedicarle a la mascota; son muchos los factores que se convierten en una excusa para revelar falta de empatía y compromiso con un ser vivo que pasa a ser un miembro más de la familia. Y es que existe una tendencia clara en las adopciones durante las fiestas, ya que solo en el mes de diciembre y, concretamente, en vísperas de Navidad aumentan hasta un 20%. Unas adopciones que, aunque sea un número alto de las mismas, uno de cada cuatro perros adoptados se abandona después.

Enero, un mes crítico para los abandonos

Como ya se ha mencionado, enero coincide con uno de los momentos en los que más abandonos hay en comparación con el resto de meses del año. Esto pone de manifiesto que muchos animales llegan como regalos pero, una vez finalizadas las fiestas navideñas, los adoptantes caen en la cuenta de la responsabilidad que implica convivir y cuidar de un animal de compañía.

La realidad es clara, y es que la Real Sociedad Canina de España (RSCE) confirma el hecho de que este tipo de regalos cosifican al animal 'regalado'. Además, en los últimos años, ha habido una tendencia clara en la adopción de los animales de compañía, un aumento que se traduce en un 7% desde 2020.

Con motivo de la proximidad de las fiestas, la RSCE ha lanzado una campaña para concienciar sobre la adopción 'moderada'. Esta campaña, llamada 'Elige quererlo siempre, no solo en Navidad', intentan sensibilizar sobre las obligaciones que hay al tener un animal de compañía y los cuidados que necesitan durante toda su vida, ya que, tal como asegura la sociedad canina, un perro "no es un regalo, ni un capricho temporal, sino un compromiso". Básicamente, lo que quieren es que se tenga claro que tener una mascota no puede ser un impulso puntual por querer un regalo navideño.

Lo que dicen los expertos sobre los abandonos

La Fundación Affinity reveló en su estudio 'Él nunca lo haría' el estado actual del abandono animal. En el informe desvelan que casi la mitad de los animales que se abandonan proceden de la calle y, en cuanto al destino de los mismos, el 49% son dados en adopción, el 30% permanece sin adoptar y un 17% fallece.

Pero, lo más chocante, según la fundación, es que la mayoría de las entidades de protección animal relacionan los regalos de mascotas con los abandonos. Además, estiman un número desproporcionado de regalos de animales de compañía durante estas fechas, de los cuales terminarán siendo abandonados por pérdida de interés de la familia o, incluso, por no saber gestionar el comportamiento del animal.

Y es que hay muchas personas que desconocen el daño que sufre el animal cuando se cosifica y se trata como un capricho temporal. En este sentido, existe mucha falta de información por parte de la sociedad, ya que es la familia la que tiene que amoldar su vida al animal y no viceversa.