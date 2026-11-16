Crisis migratoria: Canarias roza el colapso con la llegada de casi 4.000 migrantes en tres días mientras la Guardia Civil exige más medios

La presión migratoria sobre Canarias ha alcanzado niveles críticos este último fin de semana. Salvamento Marítimo ha hecho un balance de casi 4.000 personas rescatadas a bordo de 31 cayucos en solo este fin de semana, es decir, desde el pasado viernes 13 de noviembre. Solo entre el sábado y el domingo llegaron a las islas 3.047 migrantes en 23 embarcaciones, una cifra que supera el 'récord' del pasado 14 de noviembre con 1.580 llegadas en un solo día. Todas estas llegadas han desbordado los recursos de acogida en El Hierro y han obligado a 870 personas a pasar la noche en los puertos de La Restinga y La Estaca ante la falta de espacio en los centros de esta isla, que es a la que más embarcaciones llegan.

Ante el repunte de desembarcos, desde el sindicato CCOO Canarias han subrayado que este fenómeno no se trata de una "invasión", sino de una "emergencia humanitaria". Según han recordado, junto con datos del Ministerio del Interior, entre enero y octubre llegaron a las islas más de 13.300 personas, por lo que, desde las islas, reclaman respuestas por parte de las instituciones, así como coordinación y recursos para garantizar una atención digna sin caer en el "alarmismo". En este sentido, algunos de los presidentes de los cabildos del archipiélago han advertido que el Gobierno central tiene la "obligación" de atender la "falta de efectivos" ante el repunte migratorio. También han subrayado que hay urgencias que "no admiten dilaciones ni deben estar condicionadas por el calendario electoral", tales como proporcionar una "acogida digna" para evitar que Canarias asuma la emergencia en solitario.

El Hierro: 12.000 habitantes y 10.000 llegadas en un año

El pasado año, en 2025, El Hierro recibió a más de 10.760 migrantes, el 60% de la totalidad de lo que llegó a Canarias. Una isla cuya población cuenta con poco más de 12.000 personas. No obstante, el año récord en el que El Hierro se vio en un momento crítico con respecto a una crisis migratoria fue 2024, año en el que llegaron casi 24.000 personas, el doble de su población.

En el caso de este año, como ya se ha comentado, entre enero y octubre de 2026 llegaron a las islas más de 13.300 personas. La de este fin de semana se considera una de las peores crisis migratorias que ha vivido Canarias, ya que nunca antes habían llegado tantos cayucos en un solo día. Pero, el problema es que las cifras de este último mes de noviembre no pueden ser más preocupantes; han sido más de 8.000 las personas que han llegado solo a El Hierro en 120 embarcaciones.

Además, el gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, ha informado que los compromisos sanitarios a los que se llegaron la semana pasada, los cuales considera primordiales, no se han cumplido y, por ello, Clavijo ha informado que va a exigir a Frontex documentación en torno a estas llegadas.

La Guardia Civil exige 100 euros diarios y denuncia falta de personal

La sobrecarga de trabajo en los puertos de El Hierro ha llevado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a calificar de "inaceptable" la inacción del Ministerio del Interior y a reclamar una compensación de 100 euros por día trabajado para los agentes que se encuentran en El Hierro. La asociación detalla que se trata de una medida "equivalente" a la ya aplicada en Ceuta pero adaptada a la realidad de El Hierro.

AUGC denuncia que los guardias civiles destinados en la isla y los desplazados asumen dispositivos extraordinarios de vigilancia, recepción, identificación, custodia y traslado con plantillas insuficientes y salarios precarios, ya que son los que "más horas de servicio prestan y los que menos cobran". Las autoridades han denunciado la insuficiente plantilla, solo la isla de El Hierro cuenta con menos de 70 guardias civiles para todas las llegadas que están sucediendo en la isla y que aún no han parado.

El Gobierno busca en Bruselas el respaldo de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a trasladar la situación del archipiélago al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas para buscar el apoyo de los socios comunitarios. Albares ha recordado que Canarias constituye, al igual que Ceuta, una "frontera exterior de la Unión Europea", motivo por el cual reclama implicación directa de las instituciones europeas, ya que subraya que todo esto "incumbe a la UE".

Albares ha afirmado que la mayoría de embarcaciones proceden de Senegal y distintos puntos de Gambia y, por ello, ha asegurado mantener un "contacto permanente" con el ministro de Asuntos Exteriores senegalés para que, como ha afirmado Albares, "como llevan haciendo en estos momentos, sigan colaborando con nuestras fuerzas de seguridad y poder definitivamente atajar esas llegadas".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fue testigo de las llegadas de este fin de semana a El Hierro. Desde esta isla, se ha mostrado confiado en que el "refuerzo" de las relaciones diplomáticas con Senegal por parte del Gobierno "fructifiquen".