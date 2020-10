Coronavirus, estado de alarma y confinamiento en España: Toque de queda, casos y última hora de las medidas

Madrid permite reuniones de hasta seis personas no convivientes durante la franja horaria del toque de queda

La Comunidad de Madrid permite las reuniones de no convivientes hasta 6 personas entre las 00:00 horas y las 06:00 horas siempre que no haya movilidad, pese a que antes de la declaración del estado de alarma el Gobierno regional había prohibido las reuniones de no convivientes tanto en lugares públicos como privados en dicha franja horaria. Según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, la prohibición quedó suspendida por la declaración del estado de alarma.