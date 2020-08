Coronavirus España: datos hoy, nuevos casos, rebrotes, muertes y últimas noticias

Anulada la orden que prohíbe fumar en la vía pública sin distancia de seguridad en la Comunidad de Madrid

Un juzgado de lo contencioso administrativo ha anulado la prohibición de fumar en la calle siempre que no se respeta la distancia de seguridad. Argumenta el juez que desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar los derechos fundamentales con carácter general si no hay una declaración de alarma previa.