Campo, sobre el CGPJ: "A mí me gustaría un acuerdo completo de las cámaras"

El ministro confirma que a él le gustaría que hubiera un acuerdo completo de las Cámaras, y no sólo por mayoría absoluta: "claro que prefiero 3/5, pero la cuestión no es esa, sino si hay alguna alternativa. Porque si no se pueden conseguir esos 3/5, no podemos quedarnos en una situación de bloqueo. No podemos quedarnos dos años en esa situación".