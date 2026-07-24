El Congreso aprueba la ley que regula el paso de los mutualistas a la REA y deja fuera a los jubilada que ya están cobrando la pensión

El Congreso ha aprobado el pasado jueves la proposición de ley que regula el paso de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA). Esta norma deja afuera a aquellos profesionales que ya están cobrando la pensión de jubilación de su mutualidad profesional.

La proposición inicial del PSOE era acabar con el sistema de jubilación alternativo de las mutualidades en 2027 y establecer una pasarela al RETA más restringida, dirigida a aquellos trabajadores que tuvieran 15 años cotizados en la Seguridad Social y, por tanto, derecho a una pensión pública.

El texto aprobado este jueves mantiene la alternatividad entre la mutualidad y la Seguridad Social, por lo que los profesionales podrán seguir eligiendo entre aportar a su mutualidad, al sistema público o a ambos. Además, abre a los mutualistas la pasarela que permite convertir las aportaciones realizadas a la mutualidad en cotizaciones a la Seguridad Social.

A partir de ahora, el Gobierno tendrá un plazo máximo de tres meses para establecer los términos y condiciones de aplicación de la norma y concretar el procedimiento para solicitar estas transferencias al sistema público.

La reacción de los partidos políticos

A pesar de que ningún grupo parlamentario ha mostrado una satisfacción plena, ante la resolución final todas las formaciones han reconocido que el texto supone un avance para aquellos profesionales que durante años estuvieron vinculados a mutualidades alternativas, especialmente abogados, procuradores y aquellos que han denunciado pensiones insuficientes tras su jubilación.