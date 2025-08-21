Cómo afectará a tu pensión el retraso progresivo de la edad de jubilación

El retraso progresivo de la edad legal de jubilación en España es una realidad que ya está en marcha y que afectará directamente a las pensiones futuras. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público, el gobierno ha establecido un calendario que prolonga la vida laboral de los trabajadores. Pero, ¿cómo impactará esto en tu pensión? Analizamos las claves.

La nueva edad de jubilación: calendario de aplicación

La reforma de las pensiones aprobada en 2011 establece un aumento gradual de la edad de jubilación que pasa, de manera general, de los 65 años a los 67, de forma progresiva. Este cambio significa que, dependiendo de tu año de nacimiento, tendrás que trabajar más tiempo para acceder a la pensión completa.

Hasta 2027 : la edad legal subirá dos meses por año, hasta alcanzar los 67 años en 2027.

: la edad legal subirá dos meses por año, hasta alcanzar los 67 años en 2027. A partir de 2027: quedará fijada en 67 años, aunque quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses podrán jubilarse a los 65.

Para aquellos que se jubilen en 2025, la edad ordinaria de jubilación serán los 66 años y 8 meses a menos que tengan más de 38 años y 3 meses cotizados, que podrán acceder a ella a los 65 años.

¿Me puedo jubilar antes de los 67?

A esta normativa general, cabe aplicar diferentes excepciones:

Se mantiene la edad de 65 años o la jubilación especial a los 64 años para aquellos que puedan acogerse a la legislación anterior al 1 de enero de 2013.

Se puede acceder a la jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista o a partir de los 61 si no se tiene la condición de mutualista. Esta opción está sometida a la correspondiente reducción de la pensión.

a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista o a partir de los 61 si no se tiene la condición de mutualista. Esta opción está sometida a la correspondiente reducción de la pensión. Para aquellos trabajadores que cumplan los requisitos, es posible solicitar la jubilación parcial a partir de los 60 compatibilizando la pensión con su trabajo habitual con horario reducido.

Los trabajadores acogidos al Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza puede acceder antes a la jubilación.

Los trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65% también tienen condiciones especiales de jubilación.

Cabe recordar que para acceder a la jubilación ordinaria se deben acreditar un mínimo de 15 años cotizados.

¿Y si aún no quiero jubilarme?

Si llegado el momento de la jubilación se quiere seguir trabajando, cabe la posibilidad de acogerse de retrasar la edad de jubilación o acogerse a la jubilación flexible.

Desde abril de 2025, los incentivos para la jubilación activa se han incrementado, pudiéndose compatibilizar la actividad profesional con el cobro de la pensión (hasta el 100% a partir del quinto año) o reduciendo la jornada laboral (entre un 25% y un 75%), cobrando parte de la pensión de jubilación.

Además, la jubilación demorada devengará un incentivo extra, aumentando el importe de la pensión en un 4% por el primer año de demora y un 2% adicional por cada período extra de 6 meses a partir del primer año.