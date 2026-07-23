La CNMC multa a Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild con sanciones de entre 700 y 1.800 euros por incumplir la normativa audiovisual

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a los influencers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter con multas de entre 700 euros y casi 1.800 por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual. Las infracciones están relacionadas con la publicidad y la protección de los menores en los contenidos difundidos a través de plataformas de vídeo y redes sociales.

Las cuantías impuestas han contado con una posterior reducción por reconocimiento de la responsabilidad o por pago anticipado. De este modo, Ibai Llanos debe abonar 568 euros, Nachter 1.067 euros y Jordi Wild 1.241 euros.

Sanciones correspondientes

En el caso de Ibai Llanos la CNMC ha considerado acreditado que no identificó el carácter publicitario de una marca de bebidas que aparecía en varios vídeos publicitados en X, vinculados al evento de boxeo La Velada, organizado por el creador de contenido. La legislación ha establecido que esta identificación es especialmente importante cuando la promoción de productos o marcas se integra en el propio contenido, ya que el usuario debe poder distinguir cuándo está viendo una publicación con fines comerciales. La sanción inicial, fijada en 710 euros, ha quedado reducida a 568 euros por el pago anticipado.

En el segundo expediente, relativo a Nachter, la institución considera acreditada la difusión de comunicaciones comerciales relacionadas con medicamentos antigripales en sus perfiles de Instagram y Facebook sin respetar los requisitos legales aplicables a la publicidad de los medicamentos. Este tipo de publicidad está sometida a normas específicas, ya que debe dejar claro su carácter comercial, identificar el medicamento cuando proceda e incluir información esencial para un uso correcto, junto con advertencias como la recomendación de leer el prospecto o consultar al farmacéutico en caso de duda. La multa inicial ascendía a 1.779 euros, aunque se ha reducido a 1.067 euros tras el reconocimiento de la responsabilidad y el pago anticipado.

El tercer expediente ha afectado a Jordi Wild. La CNMC ha considerado que determinados contenidos de combates de contacto extremo deberían haber contado con una calificación por edades y advertencias adecuadas, además de la activación de los mecanismos disponibles en la plataforma para restringir el acceso de menores. El organismo llegó a esta conclusión tras analizar los contenidos difundidos en YouTube a través de los canales "El Rincón de Giorgio" y "dwt_fighting", relacionados con el evento "Dogfight Wild Tournament". La sanción inicial fue de 1.543 euros y ha quedado reducida a 1.241 euros por el pago anticipado.

Situación de otros influencers

En junio de 2026, la CNMC también hizo requerimientos a cinco influencers: Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samy Spain y Lola Lolita, por no identificar de manera correcta contenidos publicitarios difundidos en redes sociales.