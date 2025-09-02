Claves del asesinato de Mati Muñoz en Indonesia: "Aquella habitación estuvo un mes y medio abierta"

En los últimos días hemos conocido la muerte de Mati Muñoz, una mujer española cuyo cadáver ha sido encontrado en Indonesia después de casi dos meses desaparecida. La policía ha detenido a dos hombres relacionados con su muerte que han confesado y ahora investiga los hechos como un posible asesinato por robo con violencia.

Aún así, existen aún muchas incógnitas sobre este crimen y desde su entorno señalan directamente a las autoridades indonesias por "dejadez". "Hemos sido nosotros los que hemos recabado pistas, escuchado audios... Si sigues las pistas y conoces cómo funciona Asia sabíamos que no era normal", explica una de sus amigas en Onda Cero Mallorca que asegura que hace unos días le dijo a una periodista que "casi tengo la pieza final del puzle" y que estaba convencida de que la iban a encontrar en la playa, como así sucedió.

Denuncia, además, que la habitación del hotel en el que Mati se alojaba "estuvo un mes y medio abierta" y se pregunta por qué nadie fue a ver qué pasaba allí.

"Mati tenía unos amigos allí que estaban esperando por ella, preguntaron por ella y cuando llegaron allí se quedaron unos días y el cadáver estaba al lado y ellos no pudieron saberlo. Es terrible", denuncia.

Esta amiga ha querido hacer un llamamiento a que no se propaguen bulos sobre Mati, y ha asegurado que los datos les van llegando "a cuentagotas" y que "los detenidos han cambiado varias veces de versión".