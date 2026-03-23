Cinco menores detenidos tras apuñalar a un niño de 14 años en un parque de Madrid

Cinco menores de 16 y 17 años han sido detenidos tras apuñalar la noche de este domingo a un adolescente de 14 años con un arma blanca en el distrito madrileño de Chamartín.

Dos de los arrestados son de nacionalidad española, otros dos de origen dominicano y un quinto es hondureño, según han informado fuentes policiales. Dos de ellos tienen 16 años y los otros tres, 17.

El menor apuñalado "no supo reaccionar" al ataque

Los cinco menores fueron detenidos en las inmediaciones del lugar de la agresión, a la altura del número 50 de la calle de Clara del Rey, donde a las 22:00 horas fue apuñalado un joven de 14 años hasta en dos ocasiones.

Varios testigos han contado en el diario El País que "un grupo de chavales jugaban en la cancha" del parque, cuando un grupo de jóvenes vestidos "de negro y encapuchados" se acercaron y apuñalaron al menor "así porque sí". También explican que el menor apuñalado se quedó parado junto a un coche y fue entonces cuando se le acercó uno de los integrantes de este grupo: "Parecía que le empujaba, pero después el chico dijo 'es en serio, llamad a la ambulancia'".

Además, los testimonios señalan que un repartidor se encontraba por la zona y pudo contener la sangre de la víctima hasta la llegada de la ambulancia: "El repartidor fue crucial. La víctima era un niño, muy pequeño y no supo reaccionar al ataque".

El grupo de Policía Judicial especializado en menores y familia (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.