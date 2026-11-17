La tripulación del velero español "Oummoulcolzom" ha relatado en redes sociales los momentos de angustia que ha vivido durante su travesía hacia Canarias al ser perseguida en alta mar por varias embarcaciones identificadas por sus ocupantes como marroquíes. La embarcación, que partió el pasado fin de semana de Cartagena y fue participante en la regata 'ARC 2026', consiguió dejar atrás a los marroquíes tras media hora y mucho sufrimiento por parte del capitán.

Según el relato que han difundido en redes sociales, los responsables de la embarcación han afirmado que el capitán realizó una llamada general de emergencia para advertir de la situación a los barcos cercanos. Como se ha comentado, la tripulación logró dejar atrás las embarcaciones marroquíes tras aumentar la velocidad hasta los nueve nudos y emitir una llamada de alerta, según ha publicado en su perfil de Instagram @ozarc2026. Finalmente, las embarcaciones perseguidoras se detuvieron y el velero pudo continuar su ruta sin que se produjeran daños personales.

Tranquilidad pero en alerta

Después de que los españoles pudieran continuar la ruta, aunque sus ocupantes recuperaron la tranquilidad, permanecían alerta mientras proseguían la travesía por posibles imprevistos. Por su parte, la Guardia Civil y la Armada Española se interesaron por el estado de la tripulación, mientras que desde Canarias ofrecieron asistencia para el resto del recorrido. Un respaldo que los tripulantes agradecieron tras momentos especialmente tensos. Y es que la embarcación aún tenía por delante tres días de navegación hasta alcanzar las islas.