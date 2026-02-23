Casi uno de cada cinco españoles elegiría a Torrente como presidente del Gobierno

En las próximas semanas se estrenará en los cines Torrente, presidente, una nueva entrega de la saga sobre el icónico personaje del cine español creado, dirigido e interpretado por Santiago Segura, que en esta nueva película da un paso más allá en la historia de este personaje que se presentará a las elecciones para la presidencia del Gobierno.

En este contexto, la consultora GAD3 ha realizado una encuesta sobre la aceptación que podría tener un personaje como José Luis Torrente si se presentara realmente a la presidencia del Gobierno y los resultados señalan que casi uno de cada cinco españoles le elegiría como tal.

De entre los principales líderes políticos, el personaje de Segura sería el tercero mejor valorado, solo por detrás de Pedro Sánchez (22%) y Alberto Núñez Feijóo (19%). Un 19% de los encuestados preferiría a Torrente como presidente del Gobierno por delante de Santiago Abascal (16%) o Yolanda Díaz (13%).

Y es que, según la encuesta de GAD3, Torrente sería el líder mejor valorado entre los votantes de centro, entre los jóvenes de 18 a 29 años y entre los ciudadanos que no votaron o votaron en blanco en las últimas elecciones generales.

En el cara a cara con otros líderes políticos, Torrente ganaría con claridad a Feijóo, Abascal y Díaz, y solo perdería ligeramente con Pedro Sánchez, siendo Andalucía la comunidad autónoma en la que mayor apoyo encontraría.

El elegido para acabar con la corrupción

La encuesta de GAD3 señala también que José Luis Torrente sería el líder que mejor entendería los problemas de la ciudadanía española, entre los que los encuestados señalan la corrupción, la vivienda y la inmigración.

Es precisamente en la lucha contra la corrupción donde lideraría un Torrente que también competiría en los principales problemas económicos del país. Los encuestados destacan del personaje la campechanía, la autenticidad y la sinceridad como sus principales cualidades.

Hasta el 45% de los encuestados cree que Torrente encajaría dentro del actual Gobierno, siendo Interior, Justicia, Cultura, Defensa e Igualdad los principales ministerios en los que le situarían.

GAD3 hace, incluso, un perfil del votante del Partido Torrentista, entre los que destacan los hombres de entre 45 y 64 años con una ideología de centro.

A pocas semanas de su estreno

Y es que Torrente, presidente está a pocas semanas de llegar a los cines de toda España. Será el próximo 13 de marzo cuando se estrenará la sexta película sobre este carismático ex policía al que Santiago Segura dio vida por primera vez en 1998.

Esta saga ha sido una de las más taquilleras del cine español, con millones de euros recaudados en todas de sus entregas en las que hemos visto participar a numerosísimas caras conocidas de nuestro país.

En esta nueva película, Santiago Segura busca satirizar la política contemporánea española, con guiños y referencias a partidos políticos actuales y fenómenos mediáticos.