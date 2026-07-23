Carla Galeote, divulgadora y activista feminista: "A las mujeres nos quieren con una extrema delgadez que es insana y casi imposible de llegar a ella"

Carla Galeote, creadora de contenido, divulgadora y activista, e Isabel Campos, decana del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid, han participado en el programa Por Fin para dialogar sobre la importancia de la salud mental, la relación con la comida y la imagen corporal, especialmente durante los meses de verano, cuando afloran con mayor intensidad las complejidades, las restricciones, y los comentarios sobre el cuerpo.

Carla Galeote ha mostrado su preocupación por este asunto, al que ha definido como un problema "intergeneracional" debido al canon de belleza impuesto, especialmente sobre las mujeres. Además, ha señalado que "a las mujeres nos quieren con una extrema delgadez, que además es insana, pero que, sobre todo, es imposible llegar a ella".

La importancia de escoger a los referentes

Durante etapas vitales como la adolescencia, las redes sociales adquieren un gran peso en la vida de los jóvenes. En ellas pueden encontrarse con imágenes de cuerpos irreales o distorsionados que terminan afectando a su percepción corporal e, incluso, favoreciendo la aparición de trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Se trata de un problema que va en aumento.

La joven divulgadora ha destacado la importancia de los referentes entre los más jóvenes y ha puesto como ejemplo el uso de medicamentos como el Ozempic para perder peso. Ha mencionado los casos de Demi Moore y Christina Aguilera, y ha señalado que el supuesto uso de este fármaco por parte de ambas lo considera "un ejemplo insano" para quienes las toman como referencia estética.

Asimismo, Galeote ha insistido en que los cuerpos que se muestran en las redes sociales "no existen" y ha subrayado la importancia de elegir bien a los referentes, algo que ella misma experimentó tras sufrir TCA. "No estamos retrocediendo, sino que pensamos que habíamos avanzado más de lo que realmente hemos avanzado", ha afirmado. En este sentido, ha explicado que la presencia de cuerpos no normativos en campañas o redes no significa que el problema esté resuelto, ya que muchas personas creen erróneamente que "ya está solucionado". Por ello, ha defendido la necesidad de abordar esta cuestión desde la escuela para contribuir a la normalización.

Sobre su propia experiencia, Galeote ha explicado que logró superar el trastorno gracias al apoyo de su familia y de los profesionales que la acompañaron durante el proceso. Además, ha reclamado una mayor transparencia por parte de las creadoras de contenido, a quienes exigiría que identificaran cuándo se han sometido a retoques estéticos y que no los presenten como un proceso de crecimiento personal o como un cambio natural.

La problemática del TCA

Por su parte, la dietista-nutricionista Isabel Campos ha explicado que los trastorno de conducta alimentaria puede entenderse como "un iceberg". En la parte visible se encuentran las consecuencias físicas de la enfermedad, mientras que bajo la superficie permanecen las conductas, pensamientos y emociones que pueden desembocar en una desnutrición o en trastornos como la anorexia nerviosa. Según Campos, identificar esa parte oculta es fundamental.

La experta también ha destacado la importancia de mantener una buena relación con la comida, ya que, de lo contrario, puede generarse un círculo vicioso entre la desnutrición, la obsesión por el cuerpo y la alimentación. Estos trastornos pueden dar lugar a conductas como la restricción alimentaria o los comportamientos compensatorios.

Al hablar de la imagen corporal, Campos ha explicado que esta se construye a partir de cuatro niveles: "Lo que yo percibo, lo que yo veo de mi cuerpo, lo que yo pienso y todas las creencias". En ellas influyen los ideales de belleza, el peso considerado deseable, y el modelo corporal que cada persona persigue. Todo ello, ha señalado, se forma a partir de lo que se escucha en la infancia, las experiencias vividas y la manera en que estos temas se han tratado en el entorno familiar.

La joven divulgadora también ha compartido su experiencia personal y ha explicado que, en su caso, la anorexia fue únicamente la "punta del iceberg", ya que detrás existían problemas de salud mental derivados del confinamiento y diversas situaciones familiares que terminaron reflejándose en su relación con la comida.

Prevención de estas enfermedades

A la pregunta de la presentadora del programa, Isabel Lobo, sobre cómo prevenir estos trastornos desde edades tempranas, Isabel Campos ha defendido la necesidad de reforzar la psicoeducación y la educación nutricional en las aulas desde la Atención Primaria. Asimismo, ha insistido en la importancia de que los profesionales sanitarios detecten de forma precoz las señales de alerta. "La detección temprana es súper importante", ha asegurado.

La dietista-nutricionista también ha destacado el papel fundamental de la comunicación dentro de las familias. En este sentido, ha señalado que compartir el horario de comidas en casa favorece el diálogo y la comprensión mutua, aspectos que considera clave para prevenir conductas relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria.

Por su parte, Carla Galeote ha pedido evitar comentarios sobre el aspecto físico como "se te marcan los huesos", "vas a salir volando", "no comes nada", o "estás gordita", puesto que pueden afectar negativamente a las personas que atraviesan este tipo de problemas.

Ambas coinciden en que el entorno familiar y el círculo de amistades desempeñan un papel esencial para preservar una buena salud mental. También han destacado la necesidad de fomentar la compasión, reducir la autoexigencia en torno a la alimentación saludable que puede derivar en comportamientos obsesivos y cuidar el lenguaje con el que se habla sobre la comida y el cuerpo. Según Isabel Campos, también se deben identificar y desmontar las creencias que puedan resultar perjudiciales.

Por último, Carla Galeote ha señalado que los medios de comunicación y las plataformas digitales tienen una gran responsabilidad y "deben de hacerse responsables de lo que están enseñando a la juventud". No obstante, también ha apelado a la autorresponsabilidad de cada persona a la hora de consumir y compartir contenidos en redes sociales.