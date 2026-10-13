EN POR FIN

El cantante Rafael Amargo acusado de un delito de atentado tras morder a un Policía que le estaba deteniendo tras una pelea en su casa

Aunque se desconocen los motivos, presuntamente un hombre entró en la casa de Rafael Amargo con un cuchillo. Los agentes, cuando llegaron, encontraron a ambos pegándose puñetazos.

Nerea Pardillo

Madrid |

Foto de archivo del cantante Rafael Amargo

El bailaor granadino Rafael Amargo y su pareja han sido detenidos este fin de semana tras protagonizar una pelea con un hombre que irrumpió en plena madrugada en su vivienda, que se encuentra en el distrito madrileño de Carabanchel. Los agentes de la Policía recibieron varias llamadas alrededor de las 6:30 horas.

Al llegar, se encontraron al bailarín y a su pareja en plena pelea con el supuesto intruso, tal y como ha contado el periodista Ángel Moya en Por fin. Por este motivo, los tres fueron trasladados hasta la comisaría para prestar declaración. Si bien, aunque han quedado en libertad, Amargo también está acusado de un delito de atentado contra un agente al que, supuestamente, habría mordido. Según Moya, el cantante le habría pegado un mordisco al agente cuando le estaba deteniendo.

La Policía se encontró a Amargo y al delincuente pegándose

Alrededor de las 6:30 horas, Amargo y su mujer llamaron en reiteradas ocasiones a la Policía para avisar de que había un hombre dentro de su casa que tenía un cuchillo. Cuando los agentes llegaron, se encontraron, según el atestado policial, a la mujer en la puerta pidiendo que entren rápidamente. El presunto intruso quería, supuestamente, matar al cantante.

Cuando los agentes subieron al piso de arriba, se encontraron a Amargo en plena pelea a puñetazos con el delincuente, del que se ha descubierto poco después que tiene más de una decena de antecedentes. Además, la Policía ha constatado que entró en la vivienda tras romper un cristal.

El motivo de la disputa no se desconoce, aunque "lo podemos imaginar", en palabras de Moya, que ha recordado que Rafael Amargo ya tuvo un juicio relacionado con el tráfico de drogas, aunque quedó absuelto. No encontraron indicios suficientes, sino que era para consumo personal.

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