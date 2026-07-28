Las campeonas del FIP Bronze de San Juan de pádel denuncian insultos durante la final: "Sois malísimas, iros al Mercadona"

Ari Cañellas y Amanda López Moral, campeonas del FIP Bronze San Juan de Alicante, sufrieron insultos por parte de un individuo del público durante la final femenina.

Tras la victoria de la pareja profesional del pádel frente a Carmen Castillón y Lorena Vano, el foco se desvió hacia los comentarios que recibieron durante el encuentro. "Sois malísimas, iros al Mercadona", fue uno de los insultos que la Federación Internacional de Pádel (FIP) está analizando para evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a producirse.

"Prometo que no están siendo días nada fáciles"

Amanda López Moral, una de las integrantes de la pareja ganadora del campeonato, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que se dirige a la persona que las insultó y, además, explica la situación personal que atraviesa. "No suelo hacer estas publicaciones y tampoco me gusta meterme en estas batallas, pero hoy lo veo necesario. Prometo que no están siendo días nada fáciles".

La deportista ha asegurado que acudió a competir con una gran preocupación debido a los incendios, que están provocando que muchos de sus amigos lo estén perdiendo todo, además de la difícil situación que viven los ganaderos, centrados en poner a salvo a sus animales. Aun así, ha explicado que tuvo que concentrarse para rendir al máximo sobre la pista.

A esa situación se sumó que una persona del público, "concretamente un chico joven", les faltó al respeto tanto a su compañera como a ella con comentarios fuera de lugar y ofensivos mientras disputaban los puntos. Amanda López ha confesado que, con toda la carga emocional que llevaba encima, esos insultos acabaron por sobrepasarla y sufrió un ataque de ansiedad durante la final.

"Esto ha pasado, pasa y seguirá pasando, veo muy injusto y me da mucha impotencia que gente así lo haga pasar tan mal. Esta persona está fuera, sentada, gritando y sin ningún tipo de presión, ni preocupación. Yo estoy dentro trabajando, porque sí, es mi trabajo", ha escrito la deportista en su publicación.

Además, ha lamentado que "no se haga nada" ante este tipo de comportamientos y ha expresado su deseo de que nadie tenga que vivir una situación similar. También se ha dirigido directamente al individuo para recordarle que esta vez lo había sufrido ella, pero que otro día podría ser su hermana, su prima o su hija.

Por último, Amanda López ha concluido su mensaje agradeciendo a Ari Cañellas su apoyo durante todo el encuentro y celebrando el título conquistado.

La tensión continuó después del encuentro

Ari Cañellas también ha expresado su indignación a través de una historia de Instagram. "Hoy me ha tocado vivir una situación absurda, en una final de un supuesto torneo profesional", ha señalado, antes de explicar que, a raíz de esos comentarios, su compañera tuvo que continuar el partido mientras sufría un ataque de ansiedad.

Además, ha criticado la actitud mostrada fuera de la pista, tanto por parte de algunos asistentes como de la organización. "Al finalizar el partido, incluso se han hecho fotos y han estado de risas con la persona que ha generado esta situación, persona que conocen hace un día, cliente habitual del club en el que hemos jugado", ha añadido.

La jugadora también ha denunciado que nadie supo gestionar lo sucedido y ha querido destacar la fortaleza de su compañera, quien, pese a la difícil situación personal que atravesaba y a los insultos recibidos durante la final, logró proclamarse campeona del FIP Bronze San Juan de Alicante junto a ella.