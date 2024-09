Cada vez más mujeres jóvenes se asesoran sobre anticonceptivos en redes sociales e influencers

Cada año este informe de la Sociedad Española de Contracepción, nos dibuja la fotografía de las relaciones sexuales de las españolas entre los 15 y los 49 años. La de 2024 nos muestra como activas sexualmente -casi el 90% de las mujeres ha tenido y tiene relaciones sexuales- y con una tendencia a adelantar cada vez más la edad de la primera relación. Si en el global la edad media de ese primer encuentro son los 17,8 años, en el arco de edad entre los 15 y los 19 esa medianía son los 16,3 años. Significa que las jóvenes se inician en el sexo casi tres años antes que sus madres.

Se incrementa ligeramente el número de parejas sexuales, sobre todo entre las menores de 30 años. La media global es de 1,6 parejas al año y en esa franja de edad es de 2,2. Y si hablamos de frecuencia, la encuesta muestra que el 30,3% tiene sexo una o dos veces por semana, el 17,3% tres o cuatro veces por semana. En el otro lado de la estadística, el 19,5% que mantiene relaciones sexuales entre dos y tres veces al mes y el 14,2% que lo hace con menor frecuencia.

Preferimos el preservativo y rechazamos la esterilización

El método anticonceptivo favorito de las españolas es el preservativo: lo utilizan el 36,5%. Le siguen la píldora anticonceptiva, los métodos reversibles de corta duración (como el anillo vaginal, el parche cutáneo o las inyecciones anticonceptivas) y tras ellos los de larga duración (como los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos). Y se aprecia un descenso notable de los métodos esterilizadores, sobre todo los femeninos (como la ligadura de trompas).

La encuesta revela también un mayor uso de la llamada píldora del día después. El 39,7% de las mujeres en edad fértil aseguran haber tenido que recurrir a ella en alguna ocasión. El grupo de edad que la ha usado con mayor frecuencia se sitúa entre los 30 y los 34 años.

Sube el uso del coitus interruptus

El 80% de las mujeres españolas en edad fértil emplean un método anticonceptivo. Es el mejor dato de la última década. El 20% restante lo constituyen mujeres en busca de un embarazo, mujeres sin relaciones sexuales y hay un porcentaje, (5,5%) que conscientemente no utilizan ningún método anticonceptivo. Entre ellas un 1,4% que practica la llamada marcha atrás, un porcentaje que sube ligeramente respecto de encuestas anteriores.

¿Dónde se informan las mujeres sobre los métodos anticonceptivos? Mayoritariamente en sus médicos de atención primaria, ginecólogos, matronas o centros de planificación familiar. El dato ha ido en aumento en los últimos estudios, aunque en este último llama la atención el incremento en el número de mujeres, sobre todo jóvenes, que buscan consejo en redes sociales o influencers.

Entre las usuarias del preservativo, más de un tercio no hace un uso correcto del mismo, bien porque no lo utiliza siempre en sus relaciones sexuales, bien porque no lo utiliza desde el inicio de la relación. Preguntadas por las razones de estas decisiones, responden sobre todo que no lo usan si la relación es imprevista, porque no quieren interrumpir el coito o porque se olvidan si han consumido alcohol o drogas.

Datos sobre menstruación y dolor

La encuesta de la Sociedad Española de Contracepción incluye además un apartado sobre la menstruación. Un 8% de las mujeres confirma un diagnóstico de endometriosis: dos de cada tres han tardado hasta diez años o más en obtener ese diagnóstico.

El 19,5% de las mujeres, una de cada cinco, declara sufrir fuertes dolores durante la menstruación y el 32,7% padecer un sangrado intenso o muy intenso. Como consecuencia de todo ello, un 8,3% declaran que la regla les impide realizar una vida normal. Un 31,6% que les limita. Y las cifras son más elevadas en las mujeres de entre 20 y 24 años. Una de cada cuatro mujeres ha sentido alguna vez la necesidad de pedir una baja o no acudir a su trabajo por los dolores o sangrados de la menstruación, pero sólo la mitad ha terminado haciéndolo.