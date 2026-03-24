El boxeador hispanocubano Enmanuel Reyes Pla carga contra Pablo Iglesias: "Si tanto te gusta el comunismo, quédate allí" .

Enmanuel Reyes Pla, medallista olímpico en París 2024 y bronce en Tokio 2020, ha utilizado Instagram para arremeter contra el exvicepresidente del Gobierno, mostrando una foto de Iglesias en el lujoso Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection. "Si tanto quieres el comunismo, pues quédate allí", le espetó el púgil, que a los 24 años emigró de Cuba en busca de mejores oportunidades .

El deportista, que defiende la bandera española en competiciones internacionales, ha lamentado que personajes como Iglesias promuevan el comunismo "como una política buena donde socialmente todos somos iguales", cuando en la realidad "no se implementa" y destruye países como Cuba .

"Sé lo que es vivir en comunismo y tú no tienes ni idea"

El boxeador arremete directamente contra Iglesias por aparecer en TV española "hablando supuestamente desde Cuba, que allí todo está bien y no hay problemas". "Personas como esta promueven el comunismo como una política buena donde socialmente todos somos iguales, y en la vida real eso no se implementa, porque ni él lo aplica para sí mismo", le reprocha.

Pla, que dice haber visto "morir a personas de tu entorno, luchar toda su vida y terminarla sin nada", cuestiona la credibilidad del exvicepresidente: "Estás en Cuba ahora y lo ponen en la TV española hablando mentiras desde un país que está sin luz, sin comida, sin agua y sin otras necesidades básicas".

Su invitación es clara: "Si tanto quieres el comunismo, pues quédate allí, como está el pueblo cubano en las mismas condiciones, a ver si tu discurso será el mismo".

Un emigrante cubano defiende a España

Reyes Pla recuerda su historia personal como "emigrante de Cuba que ha llegado a este gran país con metas y sueños". "Le doy gracias a Dios porque este país, mi país España, me abrió sus puertas, me hizo uno más de ellos y me ha dejado defender la bandera española como otro español más", escribe el púgil, que pese a llevar "sangre cubana" en las venas lamenta ver "cómo se sigue destruyendo un país tan hermoso" por el comunismo.

El deportista, que emigró con 24 años, critica que "Cuba me ha quitado muchas cosas" y es "cruel con su gente", describiendo un sistema que tras más de seis décadas solo ha logrado "destruir un país entero e hundirlo en la miseria".

Alerta a España: "No dejemos que se contamine de comunismo"

El campeón olímpico extiende su mensaje de advertencia a la sociedad española: "Da pena cómo España y algunos individuos de esta sociedad se dejan engañar por personas con la mente retorcida como esta". Concluye con un llamamiento: "España: no dejemos que este hermoso país, de cultura admirable y gente maravillosa, se contamine de este tipo de pensamientos comunistas. No lo permitamos".