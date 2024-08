Un bar de Mera, ubicado en Oleiros (La Coruña), cierra el puente de agosto "cansados" de "los tontos en la meseta"

El puente de agosto se encuentra a la vuelta de la esquina. Se trata de una de las fechas más señaladas en el calendario que, sumado a que es verano, permite a muchos ciudadanos hacer una escapada aunque no se encuentren en periodo vacacional.

Muchos disfrutan la llegada del puente, cuyo festivo cae en jueves e incluso aprovechan para 'alargar' hasta el fin de semana, para desplazarse hasta lugares en la costa y obtener una 'dosis' de verano en forma de comida y playa.

Uno de los locales que a priori cumplía con esta condición es 'Puerta Matina Baar', situado en la playa de Mera, en La Coruña. No obstante, los responsables del lugar han emitido un comunicado en redes sociales anunciando que cerrarán durante la semana del puente, del 12 al 19 de agosto.

El comunicado se ha hecho viral por el motivo: los responsables han decidido cerrar el local "cansados" de las personas que califican como "tontos de la meseta" o "mesetarios". Así lo afirman en el mensaje en redes sociales: "Ante la llegada inminente del puente del 15 de agosto, donde si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la meseta, hemos decidido cerrar Puerto Martina Baar".

"Como dijimos anteriormente, estamos cansados de la prepotencia que atesora esta gente y no queremos desvirtuar el proyecto inicial para lo que fue concebido. Disculpad las molestias y esperamos que a partir del día 20 esté algo más liberado el panorama", reza el comunicado.

Cargan contra las expresiones de los "mesetarios"

En el mensaje, los responsables también critican la "última oleada" de las expresiones utilizadas por estas personas, como "me pones 2 barcelós cola y 4 vasos", "tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café, que solo no me entra" o "aparte de macarrones con carne y empanada de pulpo tendrás otros pinchos ya que soy celiaca y eso no lo puedo comer".

Antes, el pasado 31 de julio, también la tomaban con los que llaman "mesetarios" y aseguraban que viven "todo el año donde tú veraneas": "Creemos que esto se va a petar de mesetarios que traen de serie la frase 'qué tienes de pincho' (...) No es un chiringuito de verano".