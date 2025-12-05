Ayudar con la tecnología también cuenta: descubre cómo convertirte en cibervoluntario/a

Se acerca una época del año muy especial, donde muchas personas fijan nuevos propósitos y metas en sus vidas, como ayudar a los que lo necesitan, pero a veces esos compromisos filántropos duran poco o caen en saco roto por la dificultad y el tiempo que conllevan.
Es por ello que, la campaña ‘Es muy tú’, busca impulsar el voluntariado tecnológico entre jóvenes de 20 a 30 años, para demostrar que ayudar con la tecnología también es una forma de transformar el mundo.
Desde Fundación Cibervoluntarios animan a quienes ya resuelven dudas digitales en su día a día a dar el paso y registrarse como cibervoluntarios y cibervoluntarias. "Si te gusta ayudar con la tecnología… Da el paso al voluntariado tecnológico. Cibervoluntarios es muy tú."
Porque marcar la diferencia está al alcance de cualquiera: basta con querer ayudar y tener un móvil.
La tecnología que ayuda: un gesto sencillo con impacto real
Ser cibervoluntario significa poner tus conocimientos digitales al servicio de quienes buscan aprender y mejorar sus habilidades con la tecnología:personas mayores, migrantes, familias, estudiantes, etc.
Desde enseñar cosas básicas, instalar una aplicación o usar mensajería instantánea, hasta explicar cómo enviar documentos o tramitar gestiones online.
Estos gestos cotidianos reducen la brecha digital y fomentan la autonomía de muchas personas, gracias al trabajo de una red de 4.500 cibervoluntarios/as y la colaboración de más de 7.000 organizaciones nacionales e internacionales, según destaca la propia Fundación Cibervoluntarios.
Voluntariado 100% flexible, y con app propia
La nueva app de Fundación Cibervoluntarios facilita participar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Disponible gratis para iOS y Android, permite registrarse en minutos, gestionar horarios, inscribirse en actividades, recibir formaciones o comunicarse con otros miembros de la comunidad. Todo desde el móvil, sin necesidad de ordenador.
El voluntariado se adapta al estilo de vida de cada persona: presencial, online, colaborando en talleres, creando contenidos o apoyando proyectos sociales. Tú eliges cómo, cuándo y cuánto participar. Descárgala gratis en cibervoluntarios.org
Voluntariado tecnológico: gana tú y gana la sociedad
Ser cibervoluntario no solo ayuda a los demás. También refuerza competencias digitales, de comunicación o liderazgo y aporta una experiencia valiosa para tu CV. Fundación Cibervoluntarios ofrece formación y un certificado que acredita la labor realizada, un valor añadido para el currículo y para el futuro profesional.
Además, pertenecer a esta comunidad joven permite conocer a personas con intereses similares, conectadas por un mismo propósito: lograr que todas las personas puedan usar la tecnología para mejorar su vida.
Así que, si uno de tus propósitos de este año es hacer algo útil, ayudar a los demás o ganar experiencia, esta puede ser tu oportunidad.
Descubre más y hazte cibervoluntario o cibervoluntaria en cibervoluntarios.org o desde la app ‘Cibervoluntarios’. Empieza a crear impacto digital hoy.
Puedes conocer más sobre esta iniciativa, experiencias reales y oportunidades en la web
Fundación Cibervoluntarios: una ONG española de referencia internacional
Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de referencia internacional, pionera en voluntariado tecnológico, que trabaja desde 2001 para eliminar la brecha digital y ayudar a todas las personas a comprender y usar la tecnología para mejorar sus vidas.
Su objetivo es conseguir que todas las personas tengan la oportunidad de acceder, conocer y utilizar la tecnología de forma segura y positiva para impulsar su autonomía, tener los mismos derechos y oportunidades de educación, empleo y participación social.