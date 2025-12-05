INICIATIVA DE LA ONG FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS

Ayudar con la tecnología también cuenta: descubre cómo convertirte en cibervoluntario/a

Cada día, miles de personas necesitan ayuda para moverse en un mundo digital cada vez más presente. Fundación Cibervoluntarios busca dar un paso más con ‘Es muy tú’, una campaña que invita a transformar esa necesaria ayuda cotidiana en voluntariado tecnológico, con impacto real en miles de personas que, cada día, tienen dificultades para acceder al ámbito digital que los rodea.

Contenido patrocinado

Madrid

Se acerca una época del año muy especial, donde muchas personas fijan nuevos propósitos y metas en sus vidas, como ayudar a los que lo necesitan, pero a veces esos compromisos filántropos duran poco o caen en saco roto por la dificultad y el tiempo que conllevan.

Es por ello que, la campaña ‘Es muy tú, busca impulsar el voluntariado tecnológico entre jóvenes de 20 a 30 años, para demostrar que ayudar con la tecnología también es una forma de transformar el mundo.

Desde Fundación Cibervoluntarios animan a quienes ya resuelven dudas digitales en su día a día a dar el paso y registrarse como cibervoluntarios y cibervoluntarias. "Si te gusta ayudar con la tecnología… Da el paso al voluntariado tecnológico. Cibervoluntarios es muy tú."

Porque marcar la diferencia está al alcance de cualquiera: basta con querer ayudar y tener un móvil.

La tecnología que ayuda: un gesto sencillo con impacto real

Ser cibervoluntario significa poner tus conocimientos digitales al servicio de quienes buscan aprender y mejorar sus habilidades con la tecnología:personas mayores, migrantes, familias, estudiantes, etc.

Desde enseñar cosas básicas, instalar una aplicación o usar mensajería instantánea, hasta explicar cómo enviar documentos o tramitar gestiones online.

Estos gestos cotidianos reducen la brecha digital y fomentan la autonomía de muchas personas, gracias al trabajo de una red de 4.500 cibervoluntarios/as y la colaboración de más de 7.000 organizaciones nacionales e internacionales, según destaca la propia Fundación Cibervoluntarios.

Voluntariado 100% flexible, y con app propia

La nueva app de Fundación Cibervoluntarios facilita participar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Disponible gratis para iOS y Android, permite registrarse en minutos, gestionar horarios, inscribirse en actividades, recibir formaciones o comunicarse con otros miembros de la comunidad. Todo desde el móvil, sin necesidad de ordenador.

El voluntariado se adapta al estilo de vida de cada persona: presencial, online, colaborando en talleres, creando contenidos o apoyando proyectos sociales. Tú eliges cómo, cuándo y cuánto participar. Descárgala gratis en cibervoluntarios.org

Voluntariado tecnológico: gana tú y gana la sociedad

Ser cibervoluntario no solo ayuda a los demás. También refuerza competencias digitales, de comunicación o liderazgo y aporta una experiencia valiosa para tu CV. Fundación Cibervoluntarios ofrece formación y un certificado que acredita la labor realizada, un valor añadido para el currículo y para el futuro profesional.

Además, pertenecer a esta comunidad joven permite conocer a personas con intereses similares, conectadas por un mismo propósito: lograr que todas las personas puedan usar la tecnología para mejorar su vida.

Así que, si uno de tus propósitos de este año es hacer algo útil, ayudar a los demás o ganar experiencia, esta puede ser tu oportunidad.

Descubre más y hazte cibervoluntario o cibervoluntaria en cibervoluntarios.org o desde la app ‘Cibervoluntarios’. Empieza a crear impacto digital hoy.

Puedes conocer más sobre esta iniciativa, experiencias reales y oportunidades en la web

Cibervoluntarios.org

Fundación Cibervoluntarios: una ONG española de referencia internacional

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de referencia internacional, pionera en voluntariado tecnológico, que trabaja desde 2001 para eliminar la brecha digital y ayudar a todas las personas a comprender y usar la tecnología para mejorar sus vidas.

Su objetivo es conseguir que todas las personas tengan la oportunidad de acceder, conocer y utilizar la tecnología de forma segura y positiva para impulsar su autonomía, tener los mismos derechos y oportunidades de educación, empleo y participación social.

