Así ha quedado la Mezquita de Córdoba tras el incendio del pasado viernes

El pasado viernes, la Mezquita de Córdoba sufría un incendio que ponía todas las alertas en el área metropolitana de la ciudad. Según informa las autoridades, el incendio se debe a una batería de un coche eléctrico de limpieza que se encontraba en una capilla lateral del monumento que salió ardiendo.

El Ministerio del Interior junto con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía han confirmado la activación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural para evaluar los daños y coordinar medidas y recuperación de este bien proclamado Patrimonio de la Humanidad.

"El Plan se centrará en la coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación de este bien único, símbolo de la historia y la identidad cultural de España", señaló el Ministerio en un comunicado oficial.

¿Cuáles han sido los daños?

El fuego generó una gran nube de humo denso que se extendió hacia varios puntos de la ciudad. A pesar de que las condiciones meteorológicas no eran las mejores, la rápida intervención de los bomberos fue clave para sofocar las llamas a tiempo, reduciendo así los daños causados.

Tras un primer peritaje y a falta del informe oficial, la cúpula de una de las capillas ha colapsado, se derrumbó el techo y varias obras de arte se han dañado, especialmente en la ampliación que hizo Almanzor. La capilla de La Anunciación es la que se encuentra más afectada y otras dos han sufrido consecuencias más leves. La Unesco, que ha agradecido la rápida actuación de los bomberos, ya ha pedido un informe detallado sobre el incendio en la Mezquita-Catedral, que es Patrimonio de la Humanidad. Lo dañado “se puede reconstruir”.

La Mezquita se salvó por los protocolos que se activaron tras el incendio de Notre Dame en París y por el continuo testeo que hacen los bomberos con simulacros y recorren los tejados cada cierto tiempo para tener claras las rutas en estos casos.

Las primeras medidas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, dijo que los daños son significativos, pero localizados y, muy gráficamente, destacó que la Mezquita-Catedral de Córdoba "está a salvo", y, de hecho, está abierto a las visitas y al culto, con la zona afectada acotada.

La primera decisión que han tomado los responsables de la Mezquita-Catedral de Córdoba es la petición de un exhaustivo peritaje de toda la red eléctrica de este Bien de Interés Cultural Patrimonio de la Humanidad. El fuego ha afectado unos cincuenta metros cuadrados de superficie de la Mezquita-Catedral. Las obras de reconstrucción de las capillas y la restauración de las obras de arte dañadas podrían extenderse hasta los primeros meses del año que viene.

¿Cuánto costará la reparación?

El Cabildo de Córdoba asumirá íntegramente el coste de la reparación de los daños de la Mezquita-Catedral. Se aproxima que el coste total de la reparación ascenderá a un millón de euros. Así lo ha confirmado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, tras la aprobación del plan de intervención de emergencia para restaurar las zonas afectadas.