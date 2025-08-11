La Junta de Andalucía asegura que los daños de la Mezquita-Catedral de Córdoba son "perfectamente restaurables"

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asegurado que "los planes de autoprotección de la Mezquita-Catedral de Córdoba funcionaron a la perfección". Lo ha dicho en una entrevista en Más de uno en la que a aprovechado para agradecer a todos los trabajadores que trabajaron en la extinción del fuego su rápida intervención.

"Las imágenes nos conmovieron, pero la actuación fue tan rápida e impresionante que los daños quedaron muy limitados a lo que podían haber sido" ha señalado la consejera. Además, ha contado la conversación que mantuvo con los bomberos, quienes señalaron que gracias a los simulacros que hacen "todos conocemos la Mezquita y nos ayudó a saber qué teníamos que hacer".

El daño está muy localizado y no se han visto afectadas ni las imágenes, ni el Cristo, ni los retablos

A pesar de lo aparatoso del fuego y de las imágenes de la Mezquita llenas de humo, Del Pozo ha querido destacar que "el daño está muy limitado en 50 o 60 metros cuadrados y es perfectamente restaurable". Hay que destacar que solo en su interior, la Mezquita supera los 13.000 metros cuadrados.

Se han visto afectadas tres capillas, pero las imágenes, en concreto, no han sufrido daños -ni el retablo, ni el Cristo, ni la Anunciación...-. En cuanto a la cubierta caída es "una de las más nuevas", que se había restaurado hace "seis o siete años, no era ni de lejos de las más antiguas".

Ha tachado de "imprudentes" a quienes dicen que se trata de una negligencia

Preguntada por las causas, no ha querido anticiparse ya que "todavía está en investigación lo que pasó, no ha salido el informe", aunque ha estimado que la restauración puede costar en torno al millón de euros. "No creo que el cabildo tenga ningún problema para financiarlo", ha detallado.

Por eso ha tachado de "imprudentes" las opiniones que han dicho que se trata de una negligencia. "No se puede hacer ningún tipo de valoración de las causas hasta que no se tenga el informe. Hay que esperar los resultados de las investigaciones que hacen los profesionales para saber qué ha ocurrido y, en consecuencia, opinar. Hay que ser cauto y prudente" ha expresado.

Sobre si es prudente almacenar sillas y una barredora eléctrica dentro de la Mezquita ha reiterado que "el plan de autoprotección funcionó a la perfección", que el mismo está en constante actualización y que en él se detalla de las zonas más o menos en riesgo.

Ha querido poner en valor la coordinación entre el Cabildo, el Ministerio y la Unesco, porque la Mezquita-Catedral es Patrimonio de la Humanidad, así como el plan de autoprotección "que ha funcionado perfectamente". "Se demostró desde el primer momento cómo funcionó todo a la perfección" ha concluido.