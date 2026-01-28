El asesino del menor de Sueca trató de justificarse con su hijo tras el crimen: "Yo no soy así"

El presunto autor de los hechos se presentó la tarde del pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda.

En su primera declaración, manifestó a los agentes que, en un momento dado y sin motivo aparente, agredió al menor, amigo de su hijo, según han informado fuentes próximas a la investigación.

El detenido señaló asimismo a los agentes en su primera declaración en el cuartel que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.

"Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco", le dijo a su hijo tras cometer el crimen de asesinar a Álex, según publica 'LAS PROVINCIAS'. Aunque antes del acto criminal, avisó al pequeño de que nadie fuese a su casa: "Que hoy no venga nadie a casa, no estoy bien".

Vecinos, amigos y familiares despiden con dolor al menor asesinado

El funeral se ha celebrado en la iglesia Nuestra Señora de Fátima del municipio, donde media hora antes vecinos y allegados de la familia hacían cola para acceder a la parroquia, ubicada junto a la escuela en la que estudiaba el menor.

Policía Local y Cruz Roja han desplegado un dispositivo en el exterior de la iglesia y se ha vallado el acceso a la misma para controlar la llegada de las numerosas personas que han acudido a la misa y funeral para despedir al menor y arropar a su familia.

Ante la gran afluencia de asistentes, se ha dado prioridad en el acceso al interior de la parroquia a los amigos y compañeros del instituto y del equipo de fútbol en el que jugaba el menor. Mientras, en el exterior, centenares de vecinos han seguido la ceremonia en silencio.

Una hora después, el coche fúnebre ha trasladado el féretro al cementerio, escoltado por varios coches de la Policía Local.

Pintadas en la casa del detenido por el crimen

Este miércoles han aparecido varias pintadas, con los mensajes "Asesino", "Justicia para Alex" y "Fill de puta", en la fachada de la vivienda del detenido por el crimen.

El detenido ha pasado a disposición judicial tras la autopsia que se le practicó este lunes a la víctima, un menor cuyo crimen ha provocado una fuerte conmoción en la localidad, que ha guardado dos días de luto en su memoria. El juez ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en una causa por un delito de asesinato.

"¿Qué está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas?"

Una vecina de Sueca ha afirmado, en declaraciones a los medios, que lo sucedido "nos ha caído como un jarro de agua fría" y aún no se lo pueden creer. La víctima jugaba en la escuela de fútbol de su hijo por lo que, aunque no conocía personalmente al menor.

Así, ha recalcado el "dolor" y "pena" que hay en todo el pueblo, donde ha recordado que hace unos años hubo otro caso que afectó mucho, en alusión a lo sucedido el 3 de abril de 2022 en una vivienda de la localidad donde un hombre acabó con la vida de su hijo de once años de diversas puñaladas mientras dejaba que hablara con teléfono con su exmujer y madre del niño.

"Nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿por qué pasan estas cosas?", ha dicho esta vecina, y ha afirmado que los niños de la localidad están "mal, mal mal" por lo sucedido. "Esto ha sido enfrente de mi casa, a dos calles, el sábado por la tarde. Yo pienso, a lo mejor a ese chiquillo lo vi pasar con vida. Y pensar que ahora ya no está, cómo le ha cambiado la vida, es muy triste la verdad. Era un crío apenas, con toda una vida por delante; empezaba a vivir. Nos ponemos en el lugar de sus padres y es horroroso, de verdad, horroroso", ha concluido.