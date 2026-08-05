Asesinan a tiros al influencer mexicano César Gastelum durante una transmisión en vivo

El influencer mexicano César Gastelum, de 25 años, fue asesinado el martes por la tarde tras recibir un tiro en la cabeza mientras realizaba una transmisión en directo en sus redes sociales junto a dos amigos en Sinaloa. El creador de contenido se encontraba en el exterior de un restaurante cuando fue tiroteado por los asaltantes.

En concreto, Gastelum y sus amigos se encontraban en las inmediaciones de la cadena rápida KFC sobre las 20:00 horas cuando una motocicleta se acercó y uno de los ocupantes disparó directamente contra Gastelum con un arma corta.

El influencer, que cuenta con más de 500.000 seguidores en sus redes, se encontraba haciendo un directo vestido de repartidor de comida como parte de un reto junto a sus dos amigos cuando el conductor le disparó en la cabeza. Tras ello, la retransmisión se detuvo y, posteriormente, fue eliminada de la plataforma.

No obstante, algunos usuarios y portales de noticias lograron captar la secuencia completa para poder difundir las imágenes del ataque.

La policía investiga los presuntos autores

Tras el suceso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron militares y policías, además de expertos forenses para recabar cualquier evidencia y retirar el cuerpo. Según los primeros informes de la policía, las investigaciones rondan entorno a una facción de un grupo delictivo, según ha informado este miércoles el Gabinete de Seguridad federal.

No obstante, las autoridades se encuentran recolectando todas las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

Una zona conflictiva

El caso ha vuelto a sacudir al país, puesto que en los últimos dos años el poderoso cartel local se ha hecho notar en las calles. La prensa local señala que una decena de influencers, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

La cadena de crímenes parece no cesar y este último caso es buena prueba de ello. Y es que a César Gastelum se suman otras grandes figuras como Agustín Paul, El Pinky, Adal Peña, El Tata, Leonardo Aispuro Soto, El Gordo Perucci; Juan Carlos N, conocido como El Chilango, Camilo Ochoa, El Alucín, y Miguel Vivanco, El Jasper.

Estos nombres fueron asesinados después de que en enero de 2025 cientos de panfletos fueran soltados desde una avioneta en Culiacán en la que se les señalaba como parte de una red de lavado de dinero para Los Chapitos.

El caso se produce un día después de que las autoridades reportaran la detención del autor intelectual del homicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, quien fue asesinada en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025, dentro de su negocio.