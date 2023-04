Ana Peleteiro estalla tras recibir críticas por defender la adopción frente a la gestación subrogada

La noticia de que Ana Obregón ha sido abuela por gestación subrogada ha encendido el debate en redes sociales. Multitud de caras conocidas se han pronunciado al respecto primero tras la imagen en la que se le veía con la recién nacida en una silla de ruedas y después tras la exclusiva en la que confirma que su hijo Aless es el padre biológico.

La atleta Ana Peleteiro calificó la gestación subrogada como "una aberración". En su perfil de Instagram escribió sobre el caso de Ana Obregón: "El tráfico de bebés en España está prohibido por eso esta mujer ha tenido que ir hasta Estados Unidos para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, ¡NO! Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80". Pedía que las mujeres no recurran a esta práctica y dejaba claro que para ella la madre es la que ha llevado al bebé nueve meses en su cuerpo.

Estas declaraciones le ha costado recibir multitud de críticas. Una de las más duras de el asesor de Vox, Bertrand Ndongo: "Que alguien le diga a esta mujer que ha sido muy dura con Ana Obregón acusándola de haber “comprado un bebé”, que sus padres también la compraron después de ser abandonada por sus padres biológicos! Que le pida a sus padres las facturas de cuanto les costó traérsela hasta España", escribía en su cuenta de Twitter.

Ante ese ataque, Peleteiro ha respondido con un comunicado de seis puntos:

1. Nací en A Coruña, Galicia, España.

2. Soy mestiza, madre biológica gallega y padre imagino que africano (desconozco la procedencia porque nunca he tenido contacto con ninguno de ellos).

3. Mi madre, y sí mi madre adoptiva y a mucha honra, es una de las personas que más amo en mi vida. Le debo todo y absolutamente todo lo que tengo (junto a mi padre) y todo aquel que conozca la relación que tenemos, LO SABE.

4. La adopción NACIONAL es 100% GRATUITA. La internacional, no tengo ni idea porque NO ES MI CASO. Y sí, es una larga espera (en algunos casos menos que en otros) pero es MARAVILLOSO. Para mí, el mayor acto de amor que una persona puede hacer por un niño que no tiene familia, sea por la razón que sea.

5. No leo Twitter, por lo tanto todos aquellos que intenten hacerme daño por ahí, os lo podéis ahorrar. Porque no lo leo, ni me afecta en absoluto. (He trabajado hace un par de años eso en terapia y a día de hoy lo agradezco demasiado).

6. Sólo ofende el que puede, no el que quiere. Por lo tanto, si no os agrada mi forma de ser, actuar, expresarme o simplemente mi vida, os invito a que me dejéis de seguir y dejéis de prestar tanta atención a lo que por aquí sucede.