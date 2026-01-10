Investigan la muerte de dos jóvenes de 20 y 13 años hallados en una obra de Logroño

La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes cuyos cuerpos, sin signos de violencia, han sido encontrados este sábado en la zona donde se construye un edificio en Logroño.

Se trata de un joven de 20 años y una adolescente de 13, ha detallado este sábado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en una nota, en la que añade que se ha iniciado la investigación sobre lo ocurrido, "si bien todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria".

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el suceso se ha producido a primera hora de la madrugada, en un edificio en construcción situado en la zona logroñesa de Cascajos y contra cuyas vallas de protección, al parecer, se empotró una furgoneta.

Unos ciudadanos avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior de la obra, que está vallada y dispone de cámaras de seguridad.

Los agentes, al llegar al lugar del suceso, encontraron los cadáveres de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias.

La Jefatura Superior de Policía en La Rioja ha señalado a EFE que, por ahora, no ofrecerá más datos sobre esta investigación.