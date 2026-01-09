FAMOSOS

Muere en Madrid Phillipe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Phillipe Junot fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los 70.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Phillipe Junot en una foto de archivo
Phillipe Junot en una foto de archivo | GTRES

El francés Philippe Junot, el que fuera primer marido de la princesa Carolina de Mónaco y padre de Isabelle, marquesa de Cubas, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años.

Su hija mayor, Victoria, ha sido la encargada de anunciar el fallecimiento de su padre a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

"Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras", ha comunicado su hija.

Phillipe Junot fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los 70.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer