Amaia entrega a Pedro Sánchez un cartel con el lema 'Decreto Maricarmen'.

La cantante Amaia Romero ha entregado este lunes al presidente del Gobierno un cartel con el mensaje 'Decreto Maricarmen' al recoger su premio en la gala de los Premios Vanguardia 2026 en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, donde ha sido reconocida con el Premio Revelación/Talento Joven.

Así fue el encuentro entre ambos

Todo transcurría con la normalidad esperada, hasta que, durante la entrega de premios, Amaia ha subido al escenario para recibir su galardón. Ha saludado a los presentes en el escenario, entre los que se encontraban el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y al conde de Godó y editor de 'La Vanguardia', Javier Godó, y, a la hora de saludar a Sánchez, le ha entregado lo que aparentemente parece un cartel donde puede leerse 'Decreto Maricarmen'.

Tras recibir el premio de manos del propio Sánchez, le ha entregado dicho papel con el mensaje en favor del derecho a la vivienda; Sánchez lo ha recibido, y han posado ambos para los medios gráficos con el premio y con el cartel.

El evento se ha visto enturbiado por las manifestaciones convocadas por el Sindicat de Llogateres, para exigir la renovación automática de los contratos de alquiler y el freno a los desahucios de personas vulnerables. Se han concentrado en las inmediaciones del Palau de Congressos, llegando a congregarse unas 2.000 personas, según ha comunicado la Guardia Urbana.

El Gobierno se encuentra en unas horas clave para negociar con sus socios un decreto en materia de vivienda para aprobarlo en el Consejo de Ministros de este martes, tras el impacto del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su piso de Madrid.

Acuerdo para la vuelta de Maricarmen a su hogar

Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles.

El acuerdo, pendiente de convalidación por parte de Maricarmen, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

Así concluye un litigio iniciado hace seis años y que tuvo su punto de inflexión el miércoles con el desahucio de Maricarmen, que aún permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón. Las partes lograron alcanzar un acuerdo tras la reunión este lunes en la sede de EMVS en Madrid, que se prolongó por cerca de cuatro horas y media.

La reunión se convocó después de que el Ayuntamiento rechazara encajar la solución para Maricarmen en su plan Reviva para no incurrir en una posible "prevaricación" y porque el inmueble no cumplía el requisito de estar libre de hipoteca.