El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por vulnerar su honor

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil.

Fuentes municipales han trasladado que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las Fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

El delegado del Gobierno exige su dimisión

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente, mientras que el delegado del Gobierno ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Admitida a trámite la querella contra el ex edil

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admitió recientemente la querella interpuesta por una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el primer edil y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

"Desafortunadamente, el alcalde de Móstoles sigue sin dimitir pese a estar en la situación en la que todos conocemos que se encuentra, por haber sido denunciado por presunto acoso laboral y sexual, y además haber pasado estos meses amenazando, insultando y mofándose de una denunciante de acoso sexual y laboral", ha manifestado el delegado del Gobierno en Madrid.

Feijóo y Ayuso son cómplices absolutos de lo que está pasando

En este sentido, el delegado del Gobierno ha responsabilizado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta autonómica y líder de los 'populares' madrileños, Isabel Díaz Ayuso, por mantener en el puesto a Bautista. "Son cómplices absolutos de lo que está pasando", ha reprochado.