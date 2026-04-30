Adiós a los bloqueos masivos: el Gobierno limitará por ley la "caza" de IPTV ilegales por parte de LaLiga

La Liga lleva años dando caza a los servicios de piratería que pretenden retransmitir de manera ilegal su oferta de partidos de fútbol. Para ello, cada jornada liguera, se encargan de realizar bloqueos masivos que terminan afectando, de manera indirecta, a terceros involucrados que nada tienen que ver con este asunto.

El problema radica en la lucha constante entre LaLiga y Cloudflare, una empresa de infraestructura utilizada por numerosas empresas para alojar sus servicios, y así servir de intermediario entre la web y sus visitantes. Esta empresa es utilizada tanto por estas IPTV piratas como por empresas totalmente alejadas de este fin de retransmisión de contenidos pirata.

Estas webs piratas comparten IP con páginas legítimas

Cloudflare, por su parte, se lava las manos al insistir en que tan solo sirve de intermediario, mientras que LaLiga está empeñada en que esta empresa es la encargada de proteger y encubrir páginas ilegales. La realidad es otra: estas páginas piratas comparten IP con páginas totalmente legítimas.

LaLiga, ante esta situación, se escuda en la Sentencia de 18 de Diciembre de 2024 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona, que le permite exigir a operadores como Movistar, Orange o Vodafone que bloqueen a nivel de IP cualquier dirección que pueda ser identificada como potencial fuente de emisiones ilegales de IPTV durante los partidos de fútbol de La Liga.

Una dinámica que ha llegado a perjudicar a todo tipo de empresas

Por tanto, de camino, se tumban páginas que nada tienen que ver ni con el fútbol ni con la retransmisión de contenidos ilegales. Hasta la propia web de la Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid dejó de estar disponible durante la celebración de una jornada liguera debido a estos cortes de acceso.

Ante esta situación, que lleva siendo denunciada por infinidad de usuarios en redes a lo largo de estos últimos meses, el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para limitar los bloqueos masivos de direcciones IP que LaLiga lleva realizando finde sí y finde también.

Reformar la Ley de Servicios Digitales

Esta iniciativa, que ha sido aprobada por el PSOE y ERC con el apoyo de Sumar, EH Bildu, PNV y Compromís, según indica el medio Demócrata, consiste en reformar la Ley de Servicios Digitales. De esta manera, se podrían establecer límites legales y técnicos a los bloqueos que ejecutan a las operadoras a petición de LaLiga.

El acuerdo, según este medio, prevé incorporar el principio de proporcionalidad tecnológica, la graduación de las medidas a adoptar y una adecuada consideración de terceros. De esta manera, se evitarían "afectaciones indebidas a servicios legítimos".