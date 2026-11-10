El actor Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual

El descenso a los infiernos de Russell Brand tiene un nuevo capítulo. El actor británico fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Así lo ha determinado el juez Joel Bennathan, que estableció la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos. El magistrado, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

El que fuera uno de los comediantes más destacados de Reino Unido tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

"Un padre atento, cariñoso y maravilloso"

Su mujer, Laura Gallacher, ha estado presente en casi todas las sesiones del juicio contra su marido y siempre ha defendido su inocencia. En su turno en el estrado, ha reconocido que fue un hombre muy promiscuo antes de su matrimonio, pero que ahora era "un padre atento, cariñoso y maravilloso", además de "un marido considerado e increíble".

Al comunicar la sentencia, el juez no mencionó la identidad de las víctimas y dejó claro que estas tienen derecho al anonimato de por vida. Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009.

Brand fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres. También de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005, además de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004. La otra agresión sexual fue a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos delitos probados.

Una condena que puede animar a otras denunciantes

El detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, resaltó que las víctimas han tenido que recordar una vez más unas "experiencias profundamente traumáticas" y soportar una gran atención por parte del público y de los medios de comunicación.

"Su valentía al dar un paso al frente no solo ha conducido a este desenlace, sino que también puede dar confianza a otras personas que han sufrido violencia sexual para que busquen ayuda y denuncien lo que les ocurrió", puntualizó