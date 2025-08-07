Los accidentes laborales provocan la muerte de 363 trabajadores en el primer semestre de 2025

El Ministerio de Trabajo ha hecho públicas las cifras de accidentes laborales que se han producido en España en el primer semestre del año. Concretamente, en estos primeros seis meses de 2025 se han producido 363 muertes, tres más que en el mismo periodo de 2024. Según se detalla en el informe, la mayoría de ellos se produjeron durante la jornada de trabajo (295, cuatro menos que en 2024) y el resto 'in itinere' (68, siete más que el año pasado). La mayoría de estos trabajadores se desempeñaba para una empresa (334), mientras que solo unos pocos eran autónomos (29).

Tal y como advierte el Ministerio, y como suele ser habitual, la causa de muerte en el lugar de trabajo más habitual fue la de infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (126), seguido de golpes resultado de una caída (49), accidentes de tráfico (39) y los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (39). Así pues, la mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27).

En cuanto a la división por sexos, los hombres tuvieron un mayor número de accidentes que conllevaron la muerte en los centros de trabajo (280) e 'in itinere' (57), que las mujeres, quienes tan solo tuvieron 26 en total (15 y 11).

Por otra parte, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 298.410 accidentes laborales con baja, lo que supone un 2,7% menos que el pasado año. Asimismo, la mayoría de ellos se produjo en jornada de trabajo (256.071) y entre asalariados (284.722).

Igualmente, los accidentes que conllevaron una baja en jornada de trabajo supusieron 47.197 casos en la industria manufacturera; 38.818 en la construcción y 33.746 en el comercio. A propósito, las causas más frecuentes fueron los golpes y sobreesfuerzos físicos. Además, se notificaron 262.990 accidentes laborales sin baja, un 3,8 % menos.