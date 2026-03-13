La abogada de la familia Cadenas no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano: "Encubrimiento entre parientes"

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles, ha asegurado este viernes que no da ninguna credibilidad a las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos en este caso exculpando al otro.

En declaraciones a los medios, ha señalado que esas manifestaciones no las tiene en cuenta porque lo que le importa "son las pruebas" y no va a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas. De lo que se fía, ha subrayado, es de los que dice la UCO y lo que aparezca en las actuaciones.

"Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer", ha remarcado la abogada que pone en duda las palabras del abogado defensor de los dos detenidos de que están colaborando "porque lo que hay es un cuerpo que ha estado oculto durante nueve años y si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente".

En cuanto al hecho de que uno de los hermanos pueda ser encubridor del autor de la muerte, Verónica Guerrero ha dicho que es muy pronto para saber si afectaría al proceso.

Es cierto, ha reconocido, que "encubrimiento entre parientes, sin duda complica el escenario", además de que supone dar por sentado que solo uno es el culpable y no sabe "si hay base para sostener eso".

En cuanto a los restos de la víctima, ha explicado que se van a preservar en el Instituto de Medicina Legal y ha recordado que la familia de Manuela Chavero (vecina de Monesterio de la que también fue abogada) no pudo darle enterramiento hasta cuatro años después del pleito que condenó a su asesino.

En cuanto al hecho de que se haya tardado 9 años en resolver el caso, ha querido poner de manifiesto el trabajo de la UCO, que se ha puesto al frente el caso hace poco más de un año. "Un año es poco tiempo para encontrar unos huesos de nueve años, es que realmente no somos conscientes del cuerpo tan de élite que son" ha dicho.