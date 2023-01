14 años sin Marta del Castillo: cronología de su desaparición y asesinato

Hace 14 años, el 24 de enero de 2009, la joven sevillana de 17 años Marta del Castillo salió de su domicilio en el que vivía con sus padres para quedar con unos amigos pero nunca más volvió a casa. Desde entonces el caso continúa abierto y se sigue buscando el cuerpo de la joven.

La tarde de ese sábado de enero, Marta del Castillo había quedado con unos amigos en Sevilla. Entre ellos, se encontraba Miguel Carcaño, su exnovio. De hecho, antes de abandonar la vivienda, Marta dijo a su madre que tenía que arreglar las cosas con él.

Además, Marta también había comentado a sus amigas que había quedado con su antiguo novio y, su padre, Antonio del Castillo, se lo encontró esa tarde cerca de su casa, el cuál le confirmó que se iba a reunir con la joven, pero que no regresarían tarde.

Sin embargo, los padres, Antonio y Eva, dieron la voz de alarma de su desaparición cuando su hija, una joven muy formal y puntual, no volvió a casa a la hora pactada. Por ello, la primera persona a la que llamaron fue Miguel Carcaño aunque siempre se encontraron con la misma versión: Miguel afirmaba haber dado una vuelta con la joven desaparecida y la dejó en su domicilio sobre las 21.00 horas.

Aún así, Antonio del Castillo se trasladó esa misma madrugada a la casa del hermanastro de Miguel, Francisco Javier Delgado, ya que conocía la dirección, aunque en ese momento Carcaño no estaba viviendo ahí. Tras llamar al timbre insistentemente, aporrear la puerta y las ventanas y no recibir respuesta alguna, el padre de la joven pidió ayuda a dos agentes que se encontraban en un coche patrulla, pero estos le confirmaron que no podían hacer nada, que tenía que presentarse en una comisaría y presentar una denuncia por desaparición, ya que los padres estaban seguros que su hija no se había marchado de forma voluntaria.

Desde entonces, los agentes se encontraron con una serie de dificultades en la investigación. Una de ellas es el testimonio de una vecina que, de manera involuntaria, dio coartada a Carcaño al sostener en sus declaraciones ante la Policía que vio a Marta del Castillo en el portal de su casa sobre las 21.15 horas mientras ella sacaba unas bolsas del coche.

Gracias a este testimonio, en un primer momento de desvió la investigación de Carcaño, y tal y como explicaron Manu Marlasca y Luis Rendueles en 'Territorio negro', "permitió que se deshiciese del cuerpo y tuviese tiempo para preparar una coartada". Sin embargo, a causa del testimonio pasaron unas tres semanas hasta que Carcaño fue detenido, cuando la Policía Científica encontró restos de sangre en el bolsillo de la cazadora que llevaba puesta la noche de la desaparición.

Primera versión de Carcaño

En ese tiempo, el principal sospechoso se puso de acuerdo con dos de sus amigos, El Cuco y Samuel Benítez, para formalizar una coartada que mantuvo hasta el día de su detención. Sin embargo, con la evidencia científica hizo que derrumbarse por lo que dio su primera confesión, de las múltiples versiones que ha dado.

Esta vez confesó haber discutido con Marta del Castillo en la casa de su hermanastro y que le dio con un cenicero de cristal en un lado de la cabeza en un golpe que resultó mortal. Esa declaración concordaba con el hallazgo de sangre en el bolsillo donde explicó que había guardado el cenicero. En el testimonio implicó a Samuel Benítez, y a El Cuco, que en ese momento tenía 15 años, que según aseguró, le ayudaron a deshacerse del cuerpo.

En esta ocasión, Carcaño alegó que habían tirado el cadáver de Marta al río Guadalquivir. Versión que confirmaron Benítez y El Cuco, en declaraciones por separado.

En ese momento comenzó la búsqueda del cuerpo en el que se han invertido millones de euros sin obtener ningún resultado. De hecho, el pasado 7 de noviembre de 2022, la Audiencia de Sevilla archivó la causa abierta para buscar los restos de Marta del Castillo.

Segunda versión de Carcaño: la agredieron sexualmente y estrangularon con un cable

Sin embargo, meses después Carcaño ofreció una versión distinta. El joven de 19 años solicitó declarar voluntariamente y aportó una escena diferente a la anterior. Sostuvo que entre él y El Cuco golpearon a Marta y después la violaron a Marta. Finalmente, El Cuco, que era menor de edad, la asesinó estrangulándola con un cable y se deshicieron del cuerpo.

Se considera que esta declaración únicamente fue una mera estrategia procesal porque al introducir el delito de agresión sexual, Carcaño consiguió no ser juzgado por un jurado popular.

Aunque esta no fue la última de sus versiones, en los primeros diez años de su desaparición, llegó a ofrecer hasta siete distintas, en las que cambiaba la manera de matar a Marta, el autor del asesinato, los participantes en la ocultación del cadáver y el lugar donde se deshicieron de ella.

Después de 14 años y tras rastrear en el río Guadalquivir, vertederos, fincas, etc. los investigadores han sido incapaces de localizar el cuerpo de la joven de 17 años. Es más, no han hallado ni un resto que perteneciese a Marta del Castillo. Hasta que el pasado año se ha decidido el archivo de la causa, a pesar de las peticiones de su padre, Antonio del Castillo, de continuar con ella.

Sentencias contra los acusados

La primera sentencia que se dictó respecto a este caso fue al amigo de Carcaño al que llamaban 'El Cuco'. Como era menor de edad, la causa la llevó el juzgado de menores, que en 2022 le condenó a dos años y once meses de internamiento en 2011 por encubrimiento. El Cuco salió del centro de menores en marzo de 2013 y estuvo otros 13 meses en libertad vigilada.

El resto de enjuiciados, mayores de edad, fueron Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y su novia María García. Aunque únicamente Miguel Carcaño estaba acusado de asesinar y agredir sexualmente a Marta. El resto fueron a juicio acusados de encubrimiento y delito contra la integridad moral, ya que no revelaron donde se encontraba el cuerpo.

Miguel Carcaño fue el único condenado, con una pena de veinte años de prisión por asesinato, dando por válida la primera de las versiones que ofreció en la que explicó que la golpeó con el cenicero. Sobre la ocultación del cuerpo, la Audiencia de Sevilla apuntó como responsables a Miguel, El Cuco y una tercera persona no identificada.

Sentencia que más tarde ratificó el Tribunal Supremo, aunque aumentó la pena de Carcaño en un año y tres meses ya que lo condenaron por autor de un delito contra la integridad moral. En la sentencia el Supremo apuntó que Carcaño "instrumentalizó" el proceso y realizó "un uso abusivo y desmesurado" de su derecho a defenderse y a no declarar contra sí mismo. Por lo que al no desvelar dónde se encontraba el cadáver de Marta, el tribunal consideró que su actitud pasó a ser constitutiva de delito "al haber provocado deliberadamente en los familiares de la víctima un grave daño a su integridad moral que rebasa el ámbito reconocido a sus garantías en el proceso".

Asimismo, el ex novio de Marta del Castillo también tuvo que pagar las costas derivadas de la búsqueda del cadáver, que por entonces eran mayores de los 600.000 euros.

Incluso después de haberse cerrado el caso, Carcaño ha continuado dando nuevas versiones sobre lo sucedido aquel día de diciembre, en la que ha llegado a inculpar a su hermano del asesinato, diciendo que fue él quien la golpeó con la culata de una pistola cuando se metió en la discusión que estaba teniendo Miguel con Marta. Después, Carcaño afirmó que trasladaron el cuerpo a la finca Majaloba en La Rinconada donde se deshicieron de él.

Para Antonio del Castillo, esta es la versión que "se acerca más a la verdad", y es la que Carcaño le dio cara a cara que tuvo lugar en febrero de 2017 en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) donde está ingresado. En la desesperación por encontrar los restos de su hija, el padre de la víctima le ha llegado a ofrecer dinero a Carcaño (20 euros semanales mientras esté en prisión y 18.000 cuando salga) a cambio de que le diga dónde está el cuerpo de Marta.

Reapertura del caso

En 2020, un juez de Sevilla reabrió el caso por las nuevas pistas aportadas por la familia que pidieron la reapertura de las diligencias contra Javier Delgado, después de dar por válida la versión de Carcaño en la que inculpaba a su hermano. Y en abril de 2021 el juez autorizó la clonación del móvil de Miguel Carcaño para seguir con la búsqueda de Marta del Castillo.

Por su parte, El Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, fueron acusados y condenados a dos años y medio de cárcel por haber cometido un delito de falso testimonio al en el juicio que tuvo lugar en el año 2011. Sin embargo, el pasado 7 de noviembre la Audiencia de Sevilla terminó por archivar la causa de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo.