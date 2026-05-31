Unas 10.000 personas vuelven a recorrer Madrid en defensa de la Sanidad Pública ante el "desmantelamiento" del PP

Cerca de 10.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, han salido de nuevo este domingo a las calles de Madrid desde distintos puntos de la ciudad en defensa de la Sanidad Pública "para evitar que continúe" su "desmantelamiento planificado" por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocada por este espacio vecinal en los últimos años. Los convocantes hablan de una situación "crítica" y denuncian listas de espera "interminables"; falta de médicos y pediatras; citas que tardan semanas, "y un largo etcétera" de reivindicaciones.

Un vecino del distrito de Carabanchel, Alvar Chalmeta, ha señalado los tiempos de espera para acceder a una cita con los médicos de cabecera, que "ya están en varias semanas". Además, ha destacado que "más de un millón" de madrileños se encuentran en lista de espera, un dato "escalofriante", ha afirmado, para una región de alrededor de 7 millones de habitantes.

"Llamamos a la población de Madrid a considerar que la sanidad pública es suya, es un derecho. A quitarse esa apatía, quitarse esa dejadez y abandono y a pensar que no se puede hacer nada. Claro que se puede, hay que salvar la Sanidad Pública. Nos jugamos la vida, nos jugamos la salud y el bienestar del conjunto de la población", ha manifestado.

Asimismo, la técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en el Hospital 12 de Octubre Lucía García ha criticado las jornadas laborales de los sanitarios madrileños, "los más maltratados de España", así como los salarios y los recursos. "Somos los peor pagados de toda España en la comunidad más rica de España donde sí hay dinero, y estamos siempre trabajando bajo mínimos", ha advertido.