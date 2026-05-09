Un virólogo señala que el hantavirus solo lo contagian personas con síntomas: "Apuesto por ser optimista"

El barco afectado por un brote de hantavirus llegará a Canarias este domingo a mediodía. Concretamente lo hará en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde no llegará a atracar en tierra, sino que quedará fondado para llevar a cabo un operativo con el que evacuar de la manera más segura a sus pasajeros.

De esta manera, se evitará cualquier tipo de contacto con la población, y se garantizará el traslado inmediato. Estos pasajeros abandonarán el barco mediante el uso de lanchas, para posteriormente ser conducidos en autobuses directamente hacia las escaleras del avión que les espera en el aeropuerto de Tenerife Sur.

Respecto al posible miedo generado entre la población, el virólogo José Antonio López ha confirmado a través de unas declaraciones a Europa Press que "si no hay sintomatología, la posibilidad de transmisión del virus es nula", por lo que la alarma actual es "muy superior" al riesgo real existente.

También defiende que estas casi dos semanas en las que los pasajeros han estado confinados en sus camarotes juegan a favor de la seguridad del desembarco. "Todos los pasajeros que hay en el barco son asintomáticos", insistiendo en que deben ser considerados "pasajeros y no pacientes" mientras no desarrollen síntomas relacionados con la enfermedad.

El personal encargado de este operativo atenderá con EPIs y mascarillas

Las autoridades sanitarias preparan este operativo en el que "el personal que va a ser trasladado y también el personal que los va a atender irá con EPIs y mascarillas", garantizando que estas medidas hacen "virtualmente imposible" que se produzcan contagios en este proceso.

"El virus tiene muy poca capacidad de transmisión entre humanos" ha apuntado, y recuerda que la principal vía de contagio sigue estando relacionada con la exposición a restos contaminados de roedores, sobre todo en espacios cerrados"

Ha evitado las comparaciones con la COVID-19

López Guerrero ha explicado que el mayor riesgo se concentra en esas personas que atiendan directamente a pacientes enfermos, por lo que considera que el uso de equipos de protección y los protocolos de aislamiento previstos serán suficientes para evitar la transmisión.

Frente a la inevitable comparativa con la pandemia de la COVID-19, el especialista afirma que "no estamos ante un virus que se transmita de forma asintomática y con mucha capacidad", ya que este virus no genera cadenas extensa de transmisión comunitaria, ni obliga a rastreos masivos de contactos indirectos.

A pesar de ello, también reconoce que las autoridades mantendrán una vigilancia epidemiológica durante varias semanas debido al largo periodo de incubación del virus. Los pasajeros serán sometidos a pruebas PCR y a análisis serológicos para detectar posibles infecciones activas o algún contacto previo con el virus.

El experto afirma que el escenario más probable es que no aparezcan nuevos positivos, y apuesta por "ser optimista y pensar que no van a desarrollar síntomas".