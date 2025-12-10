¿Tiene la vacuna de la gripe efectos secundarios? Estos serían los más comunes

Saber cómo afecta la gripe es importante con la llegada de las epidemias estacionales para valorar si ponerse la vacuna o no, ya que cada individuo es distinto. Pese a que vacunarse es una decisión personal, son muchos los beneficios que se obtienen con la vacuna. Aunque también es importante conocer las contraindicaciones a la hora de administrarla.

La importancia de la vacuna

La gripe es una enfermedad respiratoria causada por un virus que afecta al sistema, provocando síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general y congestión nasal. Aunque pueda parecer un simple enfriamiento, y más teniendo en cuenta las temperaturas actuales, en ocasiones requiere atención médica urgente, especialmente en grupos de riesgo.

La vacuna ayuda a prevenir la enfermedad y también complicaciones graves. Gracias a la vacuna, se desarrolla inmunidad contra los virus. Esto quiere decir que es menos probable que alguien enferme si se está vacunado o, en el caso de que se enferme, que los síntomas sean más leves. Además, en el caso de vivir con personas que pertenecen a un grupo de riesgo, vacunarse ayuda a minimizar la posibilidad de contagio.

Efectos secundarios de la vacuna contra la gripe

Como cualquier vacuna, cuenta con efectos secundarios. Aunque, por suerte, son bastante leves y de corta duración. Algunos de los efectos que pueden presentar las vacunas son:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Fatiga.

Vómitos.

Hinchazón donde se haya realizado la inyección.

Además, las personas alérgicas a algún componente que tenga la vacuna, no podrán vacunarse contra la gripe. Tampoco lo podrán hacer las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave a una vacuna contra la gripe en el pasado.

Las recomendaciones de los expertos son: mantenerse hidratado con una dieta balanceada, no hacer ejercicio en exceso, no consumir alcohol hasta 24 horas después y, en ocasiones, se recomienda ingerir ibuprofeno o naproxeno para aliviar el dolor.