Así es la variante K de la gripe que preocupa a los expertos: más transmisible y resistente a las vacunas

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha alertado de un adelanto de la epidemia de la gripe y la covid-19, lo que ha provocado que la gripe esté en fase de epidemia en estos momentos, con 40 casos por cada 100.000 habitantes, según el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid.

El portavoz del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la semFYC, José María Molero, ha avisado de la posible circulación del 'subclado K' del virus gripal H3N2, "que lleva circulando desde abril o mayo en distintos países de la Unión Europea", por lo que es "lógico pensar que puede llegar a España".

Todavía no hay confirmación oficial de que en España el mayor volumen de contagios sea debido al subclado K, pero "si el subclado que está en circulación fuera este, nos encontraríamos ante un virus más transmisible", ha afirmado Molero. En países como Japón, donde se ha adelantado la época de gripe, ya se ha confirmado que ha sido debido a este subclado.

"Un comportamiento atípico" y una alteración en la proteína hemaglutinina

Según los datos observados por la semFYC ha avisado de que la temporada actual de virus respiratorios muestra "un comportamiento atípico", ya que los contagios de gripe se han adelantado un mes con respecto a las fechas habituales. Además, hay que añadir los contagios por virus respiratorio sincitial (VRS) y otros virus.

Según el portavoz, las personas vulnerables son las que más riesgo enfrentan porque "aunque el virus no sea más virulento, sí puede causar más ingresos y hospitalizaciones". Esto es porque el virus presenta alteraciones, que lo hacen más resistente a las vacunas, las cuales se diseñaron antes de la circulación de este subclado.

En concreto, el subclado K es diferente en la proteína hemaglutinina, que es la que permite que el virus acceda a las células respiratorias, según Molero. Al presentar modificaciones, el sistema inmunitario no lo reconoce con tanta facilidad, tanto antes de vacunarse como después. Aun así, el portavoz ha insistido en que vacunarse es fundamental, aunque en contra el subclado K proteja tanto, porque sí evita "infecciones graves del resto de virus", como otras variantes H3N2, el virus A (H1N1) o el virus B.

Síntomas y recomendaciones

El Instituto de Salud Carlos III en su último informe sobre los contagios de gripe, ha indicado que los principales síntomas en personas que se han contagiado este año son:

Tos, 81,6%

Fiebre, 80,3%

Malestar general, 74,5%

Congestión nasal, 72,8%

Dolor de garganta, 60,1%

Cefalea 41%

Mialgia, 40%

Además, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha emitido una serie de recomendaciones como consecuencia "de la circulación temprana de la gripe". "Este año estamos observando un aumento de las detecciones de gripe mucho antes de lo habitual, lo que significa que el tiempo es crucial", ha manifestado Edoardo Colzani, jefe de la Sección de Virus Respiratorios del ECDC.