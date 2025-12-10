Un donante con mutación cancerígena concibió 197 hijos en Europa y desata un escándalo sanitario sin precedentes

Europa afronta uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la reproducción asistida tras hacerse público el caso de un donante danés de semen, identificado como "donante 7069", al que se atribuyen ya 197 hijos concebidos en 14 países. El impacto sanitario y regulatorio es enorme: al donante se le ha detectado una mutación en el gen TP53, vinculada al síndrome de predisposición tumoral Li-Fraumeni, uno de los cuadros hereditarios de cáncer más agresivos y de mayor variedad clínica.

Todo arranca cuando dos familias europeas notifican a sus clínicas de fertilidad que sus hijos, concebidos con semen donado, han sido diagnosticados con cáncer y presentan una alteración genética sospechosa. El análisis posterior reveló que ambos casos compartían origen, porque los espermatozoides procedían del mismo donante, activo desde 2008 en un banco privado que distribuye muestras a múltiples países europeos.

La investigación se extendió rápidamente. Equipos de pediatras y genetistas de diferentes territorios cruzaron registros, identificando primero a 67 niños relacionados con el donante y, posteriormente, ampliando la cifra hasta 197 menores. Entre ellos, al menos 23 son portadores confirmados de la mutación y se han documentado diez diagnósticos de cáncer, incluyendo leucemias y linfomas, aunque la cifra podría crecer a medida que los niños afectados alcancen edad adulta.

Como es lógico, el banco responsable bloqueó el perfil del donante y paralizó la distribución de nuevas muestras. El problema, sin embargo, llegó tarde, porque muchas ya estaban vendidas o criopreservadas en clínicas de media Europa.

Una mutación de alto riesgo

El gen implicado, TP53, está en el corazón del llamado síndrome de Li-Fraumeni, una de las predisposiciones hereditarias al cáncer más estudiadas y agresivas. Se asocia a tumores muy diversos, como sarcomas, cáncer de mama precoz, tumores cerebrales, leucemias y otros; y puede manifestarse desde la infancia hasta la edad adulta, muchas veces en forma de múltiples cánceres a lo largo de la vida.

En el caso del donante 7069, la alteración se detectó solo en parte de sus espermatozoides, lo que apunta a que no todos los descendientes heredan el defecto, pero la probabilidad es muy superior a la de la población general. Los niños portadores están actualmente bajo seguimiento intensivo, sometidos a resonancias periódicas y controles preventivos.

Un cribado insuficiente

Cuando el donante comenzó a participar en programas de fertilidad, la variante de TP53 detectada no formaba parte de los paneles de cribado habituales. Las pruebas se centraban en enfermedades monogénicas frecuentes y en controles infecciosos básicos.

Además, la detección de la mutación tampoco era sencilla, porque estaba presente en menos del 50% de los gametos analizados, por lo que un estudio superficial podía no identificarla. A esto se añade la opacidad de algunos centros, que se negaron a facilitar información detallada a las familias y prefirieron realizar ellos mismos las pruebas genéticas.

197 hijos y un vacío legal

Mientras que España limita a seis los hijos nacidos por donante en territorio nacional y registra cada nacimiento para evitar duplicidades, otros países operan con límites más amplios o menos estrictos. Francia habla de un máximo cercano a diez nacimientos; Alemania y Dinamarca permiten aproximadamente quince; y Reino Unido fija topes por número de familias, no de individuos.

Sin embargo, el problema real estalla en la circulación internacional de gametos. Un banco privado puede distribuir semen a decenas de países de forma simultánea: incluso topes nacionales modestos se convierten, sin supervisión transfronteriza, en cientos de nacimientos en conjunto. Eso explica cómo un único donante ha generado casi 200 hijos en 14 países.