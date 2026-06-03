Los sindicatos médicos mantienen el pulso con Mónica García: huelga nacional y gran protesta en Madrid

El Comité de Huelga que agrupa a distintas entidades médicas ha confirmado que la huelga prevista del 15 al 19 de junio sigue adelante tras la reunión mantenida con el Ministerio de Sanidad en la que, según las organizaciones convocantes, han denunciado la falta de propuestas en la negociación de la reforma del Estatuto Marco.

Las entidades que conforman el Comité de Huelga - la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O´MEGA) - sostienen que el proceso de diálogo con el Ministerio continúa sin avances sustanciales.

Esta reunión, según sostienen, se ha saldado sin nuevas propuestas sobre la reforma del Estatuto Marco, y señalan que la falta de iniciativas mantiene el conflicto abierto tras meses de contactos.

Es por tanto que el Comité de Huelga mantiene esta convocatoria nacional y reitera el llamamiento a la participación de los profesionales en todos los servicios sanitarios del país. También han anunciado una concentración estatal en Madrid el 15 de junio a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad.

Las reivindicaciones del colectivo médico

Entre las principales reclamaciones del colectivo médico se encuentran la creación de un estatuto propio para la profesión médica, un ámbito específico de negociación de sus condiciones laborales y una clasificación profesional acorde a su responsabilidad y formación.

Asimismo reclaman una revisión de la jornada laboral, con la finalidad de reducir la carga asistencial, un modelo de jubilación que consideran más flexible y con la eliminación de penalizaciones.