Qué pasa con los 30 pasajeros que desembarcaron en Santa Elena: ¿se están rastreando sus movimientos?

La crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mantiene en vilo a las autoridades y a los familiares de los pasajeros. Entre las 147 personas que viajan en el buque hay 14 ciudadanos españoles, quienes se mantienen estables y asintomáticos hasta la fecha.

El buque llegará a las Islas Canarias el fin de semana, desde donde serán trasladados los pasajeros españoles al Hospital Gómez Ulla. Por su parte, el resto de pasajeros volarán a sus respectivos países para permanecer en cuarentena.

Actualmente, la preocupación se extiende más allá de los pasajeros del crucero, pues la azafata que acompañó a la mujer fallecida en Johannesburgo, segunda víctima letal del hantavirus, ha sido ingresada con síntomas en un hospital de Ámsterdam. Con este caso ya no son nueve los contagios, y la inquietud cada vez va a más.

Dónde están los 30 pasajeros que bajaron del crucero

Según ha comunicado Oceanwide Expeditions, la operadora de barcos holandesa, siguen gestionando la situación médica a bordo del MV Hondius. Explican que 30 pasajeros desembarcaron del buque en Santa Elena el 24 de abril de 2026, reseñando que esta cifra incluye el cuerpo del pasajero fallecido.

Aunque en el comunicado no se detalla, se da por hecho que le acompañó su mujer, la cual murió días más tarde. Esta viajó desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo, donde fue ingresada y finalmente falleció.

Oceanwide Expeditions también ha destacado que se ha puesto en contacto "con todos estos pasajeros que desembarcaron". "Estamos trabajando para recabar los datos de todos los pasajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo", añaden.

Para terminar, han adjuntado las nacionalidades de los 30 pasajeros que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril: