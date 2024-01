¿Es obligatorio llevar mascarilla en las farmacias? Esto dice la norma de Sanidad

El Ministerio de Sanidad notificó a las comunidades la orden por la que desde este miércoles deben imponer el uso de la mascarilla en los centros de salud hasta que baje la incidencia de los virus respiratorios, medida que podrán levantar cuando encadenen dos semanas consecutivas de descenso.

Esta orden estará en vigencia hasta que la propia ministra de Sanidad, Mónica García, apruebe "la finalización de su vigencia, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia" de todas las autonomías.

Una decisión que ha levantado las críticas de varias de las comunidades que preferían un nivel de recomendación de la mascarilla y no una imposición, no tanto porque no estén de acuerdo con el uso de mascarilla en centros sanitarios, sino por "las formas" del Ministerio.

Para recurrir a la mascarilla obligatoria, Sanidad apela a "la situación de urgente necesidad" derivada de las altas tasas de circulación de virus respiratorios, especialmente de la gripe.

La obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud de toda España ya es efectiva, pero ¿es obligatoria llevarla en farmacias?

Por ahora, la mascarilla es recomendada en residencias y farmacias. Además, es recomendada para la población general cuando tengan síntomas de infecciones respiratorias, situación en la que aconseja reducir además las interacciones sociales.