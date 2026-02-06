Una nutricionista explica cómo retrasar el envejecimiento a través de la alimentación

"No hay antiaging, porque envejecer vamos a envejecer todos, lo que pasa es que podemos hacerlo a un ritmo muy rápido o muy lento", así ha comenzado su explicación la nutricionista Andrea Carucci, autora del libro 'SOS menopausia a la vista', que en el programa No son horas ha dado una serie de trucos para retrasar el envejecimiento a través de la alimentación.

Además, Carucci ha comentado que es algo que le interesa a personas de todas las edades, porque según los estudios, las personas cuando mejor están "celularmente hablando" es entre los 25 y 35 años. "No solo es lo que comemos, también lo que hacemos, lo que pensamos... Nuestro cuerpo todos los días se va regenerando", ha indicado.

La clave: los antioxidantes

Así las cosas, según la nutricionista, las células necesitan todos los días una serie de nutrientes para regenerarse, y cuando esos nutrientes no están, nuestro cuerpo está en negativo. La clave para conseguirlos son los antioxidantes que poseen las frutas y verduras. Aunque, ha lamentado que "la alimentación de hoy en día es un poco deficiente", porque es cada vez más industrial.

Si bien, es fácil conseguirlos y la clave está en la piel de las frutas y verduras. "Es lo que la planta recoge del sol, del frío, de la lluvia, de las semillas...", ha indicado la nutricionista. Por ejemplo, la de las berenjenas o la de las naranjas, que es mejor comerlas enteras que en zumo. También es muy positiva la cáscara del limón, que puede rayarse y usarse en tartas, ensaladas...

Pero hay que tener cuidado, porque actualmente se usan muchos pesticidas que son absorbidos por las cáscaras, por lo que "hay que intentar comer todo lo ecológicamente posible", según la nutricionista. Si no se puede, hay que eliminarlos, aunque no sirve solo con lavar la fruta, porque no los elimina por completo.

Especias, frutos rojos o cacao puro, el cóctel perfecto

Otros alimentos que contienen muchos antioxidantes son las especias y los frutos rojos. "Poniendo en toda tu semana especias a tus comidas, poniendo colores y grasas saludables, y quizás un poquito de cacao del 85% o 90% o un té matcha, vas a tener una cantidad de antioxidantes muy buenos", ha aseverado Carucci en declaraciones a Onda Cero.

Además de los antioxidantes, es importante poner en el punto de mira la masa muscular, que con el paso de los años se pierde; la vitamina C, que puede conseguirse gracias a los kiwis, o eliminar toxinas de nuestro cuerpo, gracias al brócoli, por ejemplo, que es un alimento "muy positivo". "Tomar todos los días un puñadito de arándanos, un buen chorro de aceite de oliva del bueno, una granada y un poco de clavo en nuestro guiso", ese es el cóctel perfecto ha concluido.