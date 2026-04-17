Estas son las comunidades con más lista de espera para operarse

Operarse en España o incluso simplemente acudir a un especialista es más difícil de lo que uno podría pensar. Según revela el último informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS), publicado por el Ministerio de Sanidad, unas 20.781 personas más respecto a junio de 2025 esperan cita en el quirófano, un dato verdaderamente alarmante.

Los datos publicados corresponden al segundo semestre de 2025 con fecha a 31 de diciembre. Si se compara con los datos del año anterior, son casi 7.000 personas más a la espera de poder operarse.

Por ende, el sistema sanitario cerró 2025 con más de 853.000 personas esperando una operación, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Además, el tiempo medio de espera se sitúa en 121 días, y más de uno de cada cinco pacientes lleva más de seis meses aguardando una intervención.

¿Cuáles son las especialidades con más lista de espera?

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la especialidad con más demora sigue siendo Cirugía Plástica, alcanzando los 269 días. Le siguen Neurología, con 172 días, y Angiología y Cirugía Vascular, con una lista de espera de 151 días de media.

En el otro extremo se encuentra Dermatología, que "apenas" tiene 64 días de espera, acompañada de Cirugía Cardíaca y Oftalmología, las dos con 77 días.

Respecto a las consultas externas, el tiempo medio de espera para una primera consulta en Atención Especializada alcanza los 102 días, siendo Traumatología y Dermatología las especialidades con mayores tiempos de espera, 132 y 127 días respectivamente.

¿Qué comunidades autónomas tienen mayor lista de espera?

A pesar de los alarmantes datos respecto al tiempo de demora quirúrgica, la situación no es homogénea, ya que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas, tanto en número de pacientes como en tiempo de espera.

Las comunidades con mayor tiempo de espera son:

Andalucía: 173 días

173 días Cataluña: 142 días

142 días Cantabria: 137 días

137 días Extremadura: 135 días

135 días Aragón: 132 días

132 días Islas Canarias: 106 días

106 días Islas Baleares: 105 días

105 días Región de Murcia: 103 días

103 días Comunidad Foral de Navarra: 96 días

96 días Castilla-La Mancha: 92 días

92 días Principado de Asturias: 91 días

91 días Comunidad Valenciana: 88 días

88 días Castilla y León: 87 días

87 días La Rioja: 78 días

78 días Galicia: 73 días

73 días País Vasco: 64 días

64 días Madrid: 50 días

Respecto a la tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica por 1.000 habitantes, cambia bastante la interpretación respecto al ranking por días. Las comunidades con más pacientes en espera son:

Cantabria: 24,92

24,92 Cataluña: 24,84

24,84 La Rioja: 23,80

23,80 Andalucía: 23,51

23,51 Asturias: 22,12

22,12 Extremadura: 21,96

21,96 Murcia: 21,52

21,52 Galicia: 18,82

18,82 Aragón: 18,71

18,71 Castilla-La Mancha: 18,06

18,06 Navarra: 16,08

16,08 Canarias: 14,59

14,59 Baleares: 13,62

13,62 Madrid: 11,23

11,23 País Vasco: 10,81

10,81 Castilla y León: 10,57

10,57 Comunidad Valenciana: 9,91

Con estos datos, la media nacional se establece en 17,69 pacientes por cada 1.000 habitantes. Los datos oficiales muestran que el problema de las listas de espera en España no se explica solo por el tiempo, sino también por la acumulación de pacientes.

Regiones como Madrid o País Vasco logran mantener baja presión y tiempos reducidos, mientras que casos como La Rioja o Canarias evidencian desequilibrios entre carga y gestión. La clave no es solo cuánto se espera, sino cómo cada comunidad equilibra volumen y rapidez, que es lo que realmente marca la eficiencia del sistema sanitario.