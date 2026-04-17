La Junta de Extremadura valora una mejora en la lista de espera sanitaria tras llevar al SES al "100% de su actividad"

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, ha destacado que la región ha mejorado sus datos de lista de espera quirúrgica debido a que se ha llevado al Servicio Extremeño de Salud (SES) "al 100 por cien de su actividad", superando su "récord histórico" tanto en 2024 como en 2025.

En este sentido, y tras la publicación este jueves de los datos por el Ministerio de Sanidad, García Espada ha remarcado que al llegar al gobierno regional en 2023 la región contaba con "la peor lista de espera de España", así como además destaparon "25.346 pacientes ocultos" en el Servicio Extremeño de Salud.

Aquello, ha remarcado, no les hizo perder la ilusión y se pusieron en las manos de los profesionales del SES para dar respuesta a los extremeños. Desde entonces, "todos los cortes de lista de espera han sido favorables en menor tiempo de espera y menor número de pacientes esperando, a pesar de que hay un aumento de demanda".

Esto se ha conseguido "llevando al SES al 100 por cien de su actividad. Récord histórico de actividad a cierre del 2024. Récord histórico de actividad a cierre del 2025", ha argumentado la consejera para explicar que Extremadura haya pasado de ser "la peor lista de espera de España en 2023 a no ocupar ese puesto y mejorar en el 2025", ha señalado.

En concreto, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en Extremadura se sitúa en 135 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad

En cualquier caso "no es suficiente", ha dicho la titular de la Consejería de Salud, de modo que van a seguir trabajando "para dar cada día mejor respuesta a los extremeños" y "por que no haya ningún extremeño esperando". "Pero nosotros somos rigurosos en datos, en tiempo, el Ministerio recibe todos los datos de Extremadura con total transparencia y vamos a seguir por esa línea", ha apuntado.