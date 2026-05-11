Elisa Beni recuerda la crisis del ébola: "Personas que ahora están a favor, se negaban a que se trajera a los misioneros"

La periodista Elisa Beni ha señalado la polarización que afecta directamente a la gestión de crisis sanitarias. Para evidenciarlo, ha comparado la actual situación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, con la crisis del ébola que vivió España en 2014. En su intervención, Beni ha acusado a algunos sectores de mantener posturas contradictorias con el paso del tiempo.

"Cuando pasó lo del ébola, los que ahora están a favor de que se desembarque a estas personas se negaban a que se trajera a los misioneros", ha señalado, en referencia a la repatriación de cooperantes españoles infectados en África durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "Esto hay que recordarlo también", ha insistido.

Beni ha defendido que, tanto entonces como ahora, la prioridad debe ser actuar con criterios humanitarios y de responsabilidad hacia los propios ciudadanos y profesionales sanitarios. "¿Qué mensaje mandamos a médicos y enfermeros? ¿Que si se contagian haciendo su trabajo les vamos a dejar tirados?", se ha preguntado.

Críticas a la polarización

La periodista ha lamentado que la respuesta ante este tipo de situaciones dependa del posicionamiento político. "Si eres de unos, estás en contra del desembarco; si eres de otros, todo es fantástico", ha resumido, criticando la falta de coherencia en el debate público.

En este sentido, ha defendido que la atención a los afectados no puede supeditarse a factores como el impacto en el turismo o la presión política. "El turismo no puede ser una excusa que impida cumplir con nuestros deberes humanos", ha afirmado.

El operativo del Hondius

Continúa el operativo en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se encuentra el MV Hondius. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que este lunes se conocerán los resultados de las PCR realizadas a los pasajeros españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

En total, ocho personas han resultado contagiadas en el crucero, con tres fallecidos. A lo largo del día, 22 pasajeros serán trasladados en avión, mientras el resto regresará a Países Bajos. Tras la salida del buque, se activarán los protocolos de desinfección en el puerto.