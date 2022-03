Will Smith pide perdón a Chris Rock por su bofetón en los Oscar

Despues de que Will Smith no se disculpase directamente con Chris Rock por su violenta agresión en su discurso de agradecimiento por el Oscar al mejor actor, el actor ha pedido perdón al humorista en una publicación de Instagram.

Comunicado en contra de la violencia

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", comenzaba escribiendo Smith, que admitía que su comportamiento durante la gala de los Oscar había sido "inaceptable e inexcusable".

Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente

Aunque el actor admitió que los chistes a su costa "son parte de su trabajo", se excusó en que "una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", decía sobre la alopecia que sufre su mujer.

Pide disculpas a Rock públicamente veinticuatro horas después

Por este motivo, Will Smith dirigió sus disculpas a Chris Rock veinticuatro horas después del suceso. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", añadió en la red social.

"Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", explicaba Smith en su comunicado de disculpa.

Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser

La Academia está investigando la agresión

Estas palabras de perdón llegan después de conocerse que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha abierto una investigación para estudiar posibles acciones contra el actor.

Hollywood podría retirarle el Oscar a Will Smith a mejor actor

"La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", dijo este lunes en un comunicado.

Los castigos que baraja la institución van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó el domingo.